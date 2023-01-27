TÖZOK Başkanı Zafer Öztürk açıkladı: 'Eğitimin Davosu' daha uzun yıllar devam edecek

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 16:55

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 16:55

Her yıl Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) tarafından düzenlenen Geleneksel Eğitim Sempozyumu'nun 21.si Antalya'da düzenlendi.

(TÖZOK Başkanı Zafer Öztürk)

Bir Sivil Toplum Kuruluşu olan ve 1951 yılından beri faaliyetlerini sürdüren derneğe ilişkin TÖZOK Başkanı Zafer Öztürk şunları söyledi:

TÖZOK TÜRKİYE'Yİ ULUSLARARASI ALANDA TEMSİL EDİYOR

"Eğitim sistemimizde önemli görevler üstlenen özel okulların öncüleri olan sınırlı sayıdaki Türk özel okulları tarafından kurulan TÖZOK, eğitimle ilgili her alandaki gelişmeleri ülkemiz eğitim sisteminin hizmetine sunmaktadır. Özel sektörün; esnek ve dinamik yapısı, girişimci ruhu, hızlı karar veren anlayışı, ayakta kalabilmek için nitelikli iş yapmaya mecbur oluşu, veli ve öğrencilere farklı seçenekler sunmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla daha nitelikli hizmet vermesi, çalışanlarının mesleki gelişimlerine katkıda bulunması, istihdam yaratması ve başarılı öğrencilere burs imkânları sunarak fırsat eşitliğine katkıda bulunması gibi onlarca unsur dikkate alındığında, özel sektörün eğitim niteliğini artırdığı görülmektedir.

TÖZOK bütün bu gelişmeleri takip ve kontrol ederek faaliyetlerini düzenlemektedir. Bu bağlamda TÖZOK sadece üyelerine hizmet sunan bir STK olmaktan ziyade, ülkemiz eğitiminin geneli için yararlı olabilecek etkinliklerde bulunmayı temel gaye edinmiştir. "Ecnais" gibi uluslararası kuruluşlara üye olmakla birlikte Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajans çalışmaları, TOBB Türkiye Eğitim Meclisi Çalışmaları, Uluslararası Bakalorya programlarının ülkemizdeki koordinasyon etkinlikleri, gelişmiş ülkelerdeki eğitim faaliyetleri alanında gözlenen gelişmelerin ülkemiz eğitimine kazandırılması gibi çalışmalarda da TÖZOK yer almaktadır."

ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİ İÇİN SEMPOZYUM DÜZENLENİYOR

Öztürk ayrıca; özel okul öğretmenleri için akademisyenler tarafından kişisel gelişim ve liderlik özelliklerinin desteklenmesi ve TÖZOK koordinatörlüğünde hizmet içi eğitim programları uygulandığını belirterek şunları söyledi:

"Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim öğretmenlerimiz için her yıl düzenli şekilde eğitim alanındaki gelişmelere paralel olarak geniş katılımlı sempozyumlar düzenlenmektedir."

Öztürk, ana teması "Cumhuriyetin 100. Yılı ve Eğitimin Geleceği" olan, 21. Geleneksel Eğitim Sempozyumu'na ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

'KATILIM TALEBİ ARTARAK DEVAM EDİYOR'

"TÖZOK etkinlikleri içinde, gelenek haline gelmiş olan Antalya Sempozyumlarını, “Eğitimin Davosu” olarak ifade etmemizin yanlış olmayacağı kanaatindeyim. Yirmi birincisini gerçekleştirdiğimiz bu yılki Antalya Sempozyumu “Cumhuriyetin 100. Yılı ve Eğitimin Geleceği” ana temasıyla eğitim camiasıyla paylaşılmaktadır.

Üyelerimizin talebi ve önerileri de dikkate alınarak eğitimdeki gelişmeler ve geleceğe yönelik beklentiler çerçevesi içinde; yurt içinde ve yurt dışından yetkili bilim insanlarının katıldığı; “Beyin ve Öğrenme“,”Teknolojinin Eğitim Alanında Kullanılması”,”Öğretim Programlarının Güncellenmesi”, “ Öğretmenlik Mesleği ve Gelişimi”, “ Okul Öncesi Eğitim” , “Özel Eğitim” Geleceğin Eğitimi”, “Eğitimde Etik Değerler”, “Ekonominin Eğitime - Eğitimin Ekonomiye Etkileri” gibi farklı ana başlıklar altında düzenlenen sempozyumlarda katılımcıların talebine göre oluşturulan gruplar için bir dizi konferans, panel, çalıştay etkinlikleri gerçekleştirilmektedir.

Her yıl düzenlenen ve Milli Eğitim Bakanlığı ile işlenecek konularla ilgili Bakanlıkların yetkilileri ve Sempozyum Programındaki konularla ilgili sunum yapan değerli konuşmacılarımızın güç kattığı Antalya Sempozyumlarına katılma talebinin artarak devam etmesi, faaliyetimizin başarısı ve önemli bir noksanlığı tamamladığının göstergesi olarak değerlendirilmektedir.

Öztürk son olarak, Antalya Sempozyumlarının eğitim sistemine önemli kazanımlar kattığını belirterek Sempozyum'un daha uzun yıllar süreceğini ve eğitim sistemine katkı sunmaya devam edeceğini söyledi.