Özel okullara yapılan zam eğitimcilere yansımıyor: Asgari ücret bile alamıyorlar

Özel okullarda 2022-2023 yılında eğitim ücretinde uygulanacak zam oranı yüzde 65 olarak açıklandı. Yapılan zamla özel okul fiyatları uçtu. Bu oranın yalnızca eğitim ücretini kapsadığı bilinirken, yemek, kitap, servis gibi ek hizmetlerdeki artışın ise yüzde 200’leri aşabileceği de öngörülüyor. Memur zammı ise yüzde 35 olarak açıklandı. Bu artışlar ile sabit gelirli memur ya da beyaz yakalı çalışanlar için çocuklarını özel okula göndermek yalnızca düş olacak. Öte yandan özel okullar ücretlerine zam yaparken öğretmenlerini hatırlamıyor.

ÖĞRETMENLER KORUNMASIZ

ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Soner Yıldırım, açıklanan her iki zammın iki önemli sonucu olduğunu söyledi. Özel okulların birçoğunda öğretmen maaşlarının çok düşük olduğuna dikkat çeken Yıldırım, “Bu ücretlerle memur ailelerin çocuklarını nitelikli bir özel okula gönderme şansları çok azaldı. Özel okullara yapılan zam oranları özellikle kurumsal olmayan özel okullarda öğretmen maaşlarına yansımayacak. Birçok öğretmen asgari ücret civarında ya da altında maaş almaya devam edecek” dedi. Yıldırım, “MEB eskiden özel okullardaki öğretmen maaşlarını denklemişti. Ancak bu karardan yıllar önce vazgeçti ve özel okul öğretmenlerini korumasız bıraktı. Okullar en düşük maaşla çalışan öğretmenleri istihdam etmeye başladı ve nitelik gözetmedi. MEB ise denetleme görevini yerine getirmedi” diye konuştu.

Eğitimin anayasada güvence altına alınmış bir hak olduğuna dikkat çeken Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

“Zorunlu eğitim anayasada da ifade edildiği gibi devlet tarafından her vatandaşa ücretsiz sağlanmalıdır. Çoğu aile çocuklarına nitelikli eğitim aldırabilmek için özel okulların kapısına yığıldı. Türkiye’de özel okullaşma oranları özellikle son 15 yılda dramatik şekilde katlandı. Şimdi ise sistem tamamen tıkanmış durumda. Asgari ücret bile alamayan on binlerce öğretmen, memur maaşları ile okul giderlerini karşılayamayacak hale gelen on binlerce aile ve niteliği çok tartışılan bir eğitim hizmeti. Gelinen bu noktada birçok özel eğitim kurumu kapanıp on binlerce öğretmen işsiz kalabilir. Kapanan okullardaki çocuklar devlet okullarının kapısına geldiğinde ise bu çocukları alacak sınıf kapasiteleri maalesef yok.”

"ÖĞRETMENİN EMEĞİ GÜNDEME ALINMADI"

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Başkanı Eren Edebali, zam kararı alınırken özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin emeğinin gündeme alınmadığına dikkat çekti. Edebali, “Ticari mantıkla işletilen, paranın bu kadar çok konuşulduğu eğitim kurumlarında öğretmenler kötü koşullarda, düşük ücretlerle ve baskı altında çalıştırılıyor. Çünkü kanunlar izin veriyor. Öğretmenler görev yetkinlik bakımından asgari ücretle çalıştırılamaz. Açlık sınırının altında ücretlerle yaşamak mümkün değil. Bakanlık, sendikamızla bir önce görüşmelere başlamalıdır” diye konuştu.

"FARKI MEB Mİ KARŞILAYACAK?"

Gazetemiz yazarı Şahin Aybek, “Bu nasıl bir matematik? Öğretmenlere yüzde 30, özel okullara 65 zam. Milli Eğitim Bakanlığı, bir öğretmen çocuğunu özel okula yollamak isterse aradaki yüzde 35 farkı siz mi karşılayacaksınız? Bu arada özel okullar çalıştırdıkları öğretmenlere de yüzde 65 zam yapacaklar mı, yoksa sömürüye devam mı?” ifadelerini kullandı.