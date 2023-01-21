Özel okulların ailelere uyguladığı farklı yöntemlerle yüzde 65'lik artış oranı aşılıyor

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 02:00

Özel okul velileri, hem eğitim hem de yemek ücretlerine yapılan yüksek zamlara tepki gösteriyor. Özel okul ücretlerine 2023-2024 öğretim yılı için yapılacak zam oranı yüzde 65 olarak açıklanmıştı. Ancak okulların bir bölümü kademe atlanan sınıflara çok yüksek oranda zam yaptı. Bu oranlar da çoğu okulda resmi olarak açıklanmadı ancak tek tek çağrılan velilere önümüzdeki yılın eğitim ücretleri bildirilmeye başlandı. Özel okul ücretlerine getirilen yüzde 65’lik zam oranının sadece ara sınıfları kapsaması, 1., 5. ve 9. sınıf ücretlerinin serbest bırakılması nedeniyle bu sınıfların velileri ne yapacaklarını bilemez durumda. Çünkü bazı okullarda bu kademelerde yüzde 150’ye varan zam yapıldı.

YEMEK ÜCRETLERİ DE UÇTU

Kızı Anadolu’daki bir özel okulun anasınıfında okuyan bir veli, “Geçen yıl servis, yemek, kırtasiye hariç eğitim ücreti ana sınıfında 20 bindi. 1. sınıf için ‘80-85 bin lira arası olacak’ dendi. Buna yemek, kırtasiye, forma masrafları da eklenince 100 bini geçecek. Bu durumda çocuğumuzu eğitiminden çok memnun olduğumuz bu okuldan alıp devlet okuluna vermek zorundayız” dedi.

Özel okullar, ara sınıflarda istedikleri zammı yapamayınca kademeler arası geçiş sınıflarının yanı sıra yemek ücretlerini de çok artırdı. Özel okullarda yemeğin zorunlu olmadığını bildiklerine dikkat çeken bir veli, “Fahiş fiyatlara varan yemek ücreti dayatmasıyla da karşı karşıyayız. Çocuk dışlanmasın, kendini kötü hissetmesin diye yemeğin zorunlu olmadığında ısrar edemiyoruz, yönetime karşı gelemiyoruz” diye konuştu. Bir okul kurucusu da “Zam oranının her okul için aynı olması da sorunlu. Okul 200 bin liraysa 330 bin lira oluyor, 50 bin liraysa 85 bin lira oluyor. Adaletsiz bir durum var. Öğretmen ücretleri arasındaki makas da sürekli açılıyor. Eskiden özel okul öğretmeni devletteki öğretmenlerden daha çok alırdı şimdi çok daha düşük. Okullar öğretmen maaşını artırmak için geçiş sınıflarına, yemeğe yüksek zam yapıyor. Batan özel okul da çok. Devletin bize değil ama özel okul velisine teşvik vermesi lazım yoksa orta sınıf çocuğunu özel okuldan almak zorunda kalacak” dedi.

VELİLER NE YAPSIN?

Veli, çocuğunun öğrenim gördüğü okuldaki yemek fiyatının çok yüksek olduğunu düşünüyorsa Tüketici Hakem Heyeti’ne ve CİMER’e dilekçe ile başvurarak, “Bu okulda yemek hizmeti fahiş fiyatta sunuluyor, inceleme yapmanızı istiyorum” diyebilir.

Ya da bir özel okulda birinci sınıfın eğitim ücreti 200 bin lira, ikinci sınıfın ücreti 100 bin liraysa yine iki kuruma da başvurarak “Bu iki sınıf arasındaki fark nedir de ikisinin ücreti bu kadar farklı?” diye inceleme isteyebilir.

‘GENEL GİDER’ DİYE 10 BİN TL DAHA!

Özel okulda çocuğu olan bir veli yaşadıklarını anlatıyor:

“Kızım ara sınıfta olduğu için eğitim ücreti zammı yüzde 65 sınırını geçmedi ancak geçen yıl 11 bin 500 TL olan yemek ücreti bu yıl 32 bin TL’ye çıktı. Bunun yanı sıra bizden ‘genel gider’ adı altında ve hiçbir açıklama yapılmaksızın 10 bin 500 TL de ‘ek’ ücret istediler. Böylece geçen sene her şey dahil ödediğimiz toplam 46 bin TL ücret bir anda 95 bin TL’ye çıktı. Yani asıl zam oranı yüzde 100’ü geçti. Eğitim veren okullar bir ticarethane değil. Devletten de bu fırsatçılığa ‘dur’ demesini bekliyoruz.”