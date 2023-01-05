Milli Eğitim Bakanı Özer, özel okullarda bu yılki artışı yüzde 65 olarak açıkladı

05 Ocak 2023 Perşembe, 04:00

Çocuğu özel okula giden veliler fiyat artışları nedeniyle canından bezerken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer dün özel öğretim kurumları temsilcileriyle düzenlenen toplantının ardından açıklama yaptı.

Özer, özel okullarda uygulanacak zam oranını yüzde 65 olarak açıkladı. Sendikalar, zam oranına tepki gösterdi.

Sektör temsilcilerinin oranın düşük olduğunu belirttiğini kaydeden Özer, özel okul zammına ilişkin “Hem 2023 yılındaki enflasyon beklentisinin düşük olması hem de velilerin bu süreçte desteklenmesi bağlamında” bu yılki artış oranının belirlendiğini söyledi.

Özer, daha önce TÜFE-ÜFE baz alınırken, bu yıl sadece ÜFE’nin baz alındığını söyledi. Kararın bugünden itibaren uygulamaya konulacağı belirtildi.

Özer, sektör temsilcilerine teşekkür ederek “Sektör temsilcileri bu artış oranını kabul etmeseler de yeni uygulamanın getirmiş olduğu zorlukları hem bakanlık hem özel eğitim kurumları birbirlerine destek olarak inşallah birlikte aşacağız” diye konuştu.

"TABLO BETER OLACAK"

Cumhuriyet’e konuşan Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Söz konusu zam oranıyla Bakan’ın öğretmenlerin çıkarlarını korumak gibi bir derdi ya da kabiliyeti olmadığı gibi velileri de umursamıyor” dedi. Özbay, “Özel okullar için belirlenen zam oranı hem eğitimin kamu hizmeti olmaktan çıkarılıp metaya dönüştürülmesinin sonuçlarını hem Milli Eğitim Bakanı’nın tarafını belli ediyor. Gelinen noktada eğitimin tek kazananı patronlar ve tarikatlar. Öğretmene köle, öğrenciye araç, veliye müşteri, okula ticarethane gözüyle bakıldıkça ne yazık ki bu tablo daha da beter hale gelecek” dedi.

Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul da, “Özel okullara yapılan zam oranının yüzde 65 olarak belirlenmesi yüzde 30 zam alan ve çocuğunu özel okulda okutmaya çalışan emekçilerinin yaşamını olumsuz etkileyecektir. Öte yandan TÜİK’in yalan rakamının tersine enflasyonun yüzde 65’ten çok daha yüksek olduğu bugünkü koşullarda özel okullarda çalıştırılan eğitim emekçileri çok daha düşük ücretle çalıştırılmak istenecektir” ifadelerini kullandı.

"TERCİH SERMAYE"

Kurul sözlerini şöyle sürdürdü: “Velileri düşündük’ akıldışı bir açıklamadır. Bir kez daha özel okul sahiplerinin talebi gerçekleştirilmiştir. Tercih her dönemde olduğu gibi velilerden, çocuklardan yana değil sermayeden yanadır. Özel okullardaki öğretmenler asgari ücretle hatta sözleşmeleri gerekçe gösterilerek asgari ücretin dahi altında çalıştırılıyorken ve çocuklarımızın nitelikli eğitim hakkı için öğretmenlerin özlük, ekonomik hakları güçlendirilmesi gerekirken yapılan hukuksuzluğa susan MEB, özel okul sahiplerinin talepleri olduğunda tarafını yine özel okul sahiplerinden yana yapmıştır. Mutlaka bir tavan ücreti belirlenetek memur maaş artışına endekslenmelidir.