Türk-Alman Üniversitesi'ne İlahiyat Fakültesi açılıyor

Türk-Alman Üniversitesi'ne İlahiyat Fakültesi açılıyor. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı...

DHA
04 Haziran 2022 Cumartesi, 08:17
Türk-Alman Üniversitesi'ne İlahiyat Fakültesi açılıyor
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Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak, İlahiyat Fakültesi kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak İlahiyat Fakültesi kurulmasına, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 30'uncu maddesi gereğince karar verildi.


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