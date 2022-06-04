Türk-Alman Üniversitesi'ne İlahiyat Fakültesi açılıyor
Türk-Alman Üniversitesi'ne İlahiyat Fakültesi açılıyor. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı...
Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak, İlahiyat Fakültesi kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak İlahiyat Fakültesi kurulmasına, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 30'uncu maddesi gereğince karar verildi.
Türk - Alman Üniversitesi İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Recep Tayyip Erdoğan Resmi Gazete
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