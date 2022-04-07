Atatürkçü ilahiyatçı Cemil Kılıç: 'Sonun Yaşar Nuri gibi olacak'

07 Nisan 2022 Perşembe, 21:49

Cemil Kılıç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, pide kuyruğunda tehdit edildiğini açıkladı. "Can güvenliğim tehdit altında" diyen Kılıç, paylaşımında yetkililere seslendi.

CAN GÜVENLİĞİM TEHDİT ALTINDA

Kılıç, yaptığı paylaşımda “Biraz önce pide alıp gelirken takkeli biri önüme durdu. Yazdıklarına dikkat et, fitne çıkarma, sonun Yaşar Nuri gibi olacak. İhsan Eliaçık ve sen fitne çıkarıyorsunuz. Müslümanlar hesap soracak, diyerek tehdit etti. Can güvenliğim tehdit altında. Yetkilileri haberdar ediyorum.” ifadelerini kullandı.