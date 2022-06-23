Türk öğrenciler yıllarca çile çekerken yabancılara büyük kolaylık

23 Haziran 2022 Perşembe, 04:00

Türk vatandaşı öğrencilerin Türkiye’de iyi bir üniversite kazanmak için yılda bir kez yapılan YKS sınavına girip iyi bir sıralama yapması gerekiyor. Öğrenciler sınav için yıl boyu hazırlanıyor.

Öte yandan yabancı uyruklu öğrenciler için üniversiteler, ağustos ayına kadar Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı yapılıyor. Bu sınav sonucunda öğrenciler, düşük ücretlerle iyi üniversitelerde eğitim alma hakkını elde ediyor. İstanbul Üniversitesi’nin 50 merkezde düzenlediği yabancı öğrenci kabul sınavının sonuçları ise 25 Temmuz’da açıklanacak. Buna göre, Açık Öğretim Fakültesi yıllık 700 TL, siyasal bilgiler, mimarlık, iktisat gibi fakülteler 6 bin TL karşılığında yabancı öğrenci kabul edecek. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi yabancı öğrenciler için 11 bin lira iken Tıp Fakültesi 40 bin TL ile öğrenci alacak. Almanya, Fransa, Afganistan, Gine, İran, Katar, Nijerya, Moritanya, Tunus, Ürdün, Tanzanya, Mali gibi 178 ülkeden 165 bin 511 yabancı öğrenci başvurdu. Yabancı öğrencilere ödeme yaparken iki taksit imkânı da veriliyor. Özel üniversitelerde ortalama eğitim ücretleri ise, Türk öğrenciler için Tıp, Diş Hekimliği gibi bölümlerde 100 bin lirayı aşıyor.

Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, “Kamu kaynakları Türkiye’de çocukların ve gençlerin nitelikli, kamusal, bilimsel, laik ve demokratik bir eğitim için harcanmalıdır” sözleriyle tepki gösterdi.

"MÜŞTERİLEŞTİLER"

Eğitim Sen MYK üyesi Sinan Muşlu da eğitimin temel bir kamu hizmeti olduğunu ve kâr-zarar ilişkileri nedeniyle öğrencilerin “müşterileştiğini” söyledi. Muşlu, “Bu durum eğitim hakkına ağır bir darbe indirir” diye konuştu.

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, “Vakıf üniversiteleri bir yabancı öğrenciyi okula alırken 20 bin dolar ücret alırken devletin üniversitesi 2 bin dolar alıyor. Bu da haksız rekabet oluyor. Ben yabancı öğrencinin ücretini vatandaşıma ödetmem. Türkiye bu yanlıştan derhal dönmelidir” ifadelerini kullandı.