Loma Linda Health Üniversitesi araştırması: 'Fazla kırmızı et tüketmek ölüm riskini artırıyor'

20 Haziran 2022 Pazartesi, 12:15

'Kırmızı et' tüketmek kimilerine göre sağlıklı ve olmazsa olmaz bir beslenme türüyken; kimileri ise hayvansal her türlü gıdadan uzak durmayı tercih edebiliyor. Uzmanlar ise konuyla ilgili sıklıkla araştırmalar yaparak beslenme çeşitlerinin sağlığımıza etkilerini gözler önüne sermeye devam ediyor.

WebTekno'nun haberine göre; araştırmacıların son konusu ise pek çok insanın en sevdiği yiyeceklerden biri olan kırmızı etlerin aslında vücudumuza zararlı olabileceğini ortaya koydu. Pek çok insanı kızdıracak olan araştırmanın endişe yaratan sonuçları sadece kırmızı eti de kapsamıyor.

'İŞLENMİŞ GIDALAR VE KIRMIZI ET ÖLÜM RİSKİNİ ARTIRIYOR'

İşlenmiş gıda denince akla gelen ilk gelen şeyler marketlerden alınan ve birtakım işlemlerden geçmiş olan ürünler olsa da, durum aslında pek de sanıldığı gibi değil. Evlerde yapılan yemekler, salçalar, reçeller de ısıl işlemden geçtiği için bir nevi işlenmiş gıda olarak sayılıyor.

Ancak Loma Linda Health Üniversitesi uzmanları bu gıdaları fazla tüketmenin oldukça ciddi sonuçları olabileceğini ortaya koydu. 77 bini aşkın katılımcıyla gerçekleştirilen araştırmada katılımcılardan sağlık bilgileri, uyduladıkları diyetler ve beslenme şekilleri gibi bilgiler alındı.

Katılımcıların verdikleri bilgiler Ulusal Ölüm Endeksi tarafından sağlanan verilerle analiz edildi. Araştırma ekibi, verileri önce işlenmiş gıdalar için ele aldı. Çıkan sonuçlar ise oldukça şaşırtıcıydı çünkü analizler işlenmiş gıdaları fazla tüketen kişilerin yüzde 14 daha fazla ölüm riski taşıdığını ortaya koyuyordu.

YÜZDE 8'LİK ARTIŞ

Sıra kırmızı ete geldiğindeyse, araştırmacıların kırmızı etleri gruplara ayırması gerekti. Alt gruplara ayrılan kırmızı etlerin tamamının ortalaması alınan sonuçlarda, günde 30 gramdan fazla et yiyen kişilerin ölüm riskinde yüzde 8’lik bir artış olduğu gözlemlendi.