Samsun Üniversitesi'nde adrese teslim kadro

20 Haziran 2022 Pazartesi, 04:00

Samsun Üniversitesi Rektörlüğü, üniversitenin Tıp Fakültesi’ne öğretim üyeleri alınacağını bildirdi.

Samsun Üniversitesi’nin Dahili Tıp Bilimleri bölümüne aile hekimliği kadrosu için açtığı başvuru şartında “Palyatif bakım ve COVID-19 aşıları konularında SCI kapsamındaki dergilerde çalışmalar yapmış olmak” ifadesi dikkat çekti. Şartların kişiye özel olduğu ve aranan özelliklerin birebir Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç’a hitap ettiği ortaya çıktı.

Samsun Sağlık İl Müdürü Oruç’un ise alım ilanında olduğu gibi aile hekimi olduğu, doktor öğretim üyesi olduğu ve COVID-19 üzerine SCI kapsamındaki dergilerde çalışmalar yaptığı öğrenildi.