Türkiye çocuk kitabı okuma alışkanlıkları araştırması: Anne okursa çocuk da okur
Sabri Ülker Vakfı, çocukların kitap okuma alışkanlıklarını analiz etmek amacıyla yaptığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı.
Türkiye’de temsili 13 ilde 3-10 yaş arası çocuğu olan ve 20-55 yaş arası kitap okuyanlar ya da çocuğuna kitap okuyan 309 anne ile görüşülerek gerçekleştirilen araştırmaya göre çocukların yüzde 80’i kitap okumayı seviyor.
Annelerin yüzde 92’si genel olarak kitap okuduğunu belirtirken, yüzde 63’ü haftanın en az 3 günü kitap okuyor. 3-5 yaş arası çocuğu olan annelerin %58’i, 6-10 yaş arası çocuğu olanların ise %67’si haftada en az 3 gün çocuklarına kitap okuyor. Öte yandan kitap okuyan annelerin çocuklarının da kitap okumayı sevdiği görüldü.
FİYATLAR YÜKSEK
Araştırmanın ortaya koyduğu bir diğer önemli veri ise kitap fiyatlarının yüksek bulunması ve ailelerin alternatif arayışına yönelmeleri oldu. Ebeveynlerin yarıya yakını çocuk kitaplarının fiyatını yüksek bulduğunu ve çocuklarına yeterince kitap almakta zorlandıklarını ifade etti. Çocuk kitaplarına aylık ortalama 180 TL ayrılıyor. Anneler indirim ve kampanyalardan faydalanmak için online alışverişe yönleniyor.
Sonuçları değerlendiren Sabri Ülker Vakfı Yayınları Yayın Danışmanı Prof. Ali Atıf Bir, “Önemli olan çocukların hem sevdiği hem onlara değer katacak kitapları bulmak. Anneler kitapları ellerine alıp karıştırdıklarında çocuklarının o kitaba ihtiyacı olup olmadığını, sevip sevmediğini biliyor” dedi. Vakıf genel sekreteri Selen Tokcan ise “Farklı okullarda kütüphaneler açarak daha çok çocuğun kitapla tanışmasını, maddi durumu yeterli olmayan çocukların da zengin bir kitap içeriğine erişebilmesini hedefliyoruz” diye konuştu.
‘ÇOCUKLAR DİJİTAL EKRANDAN KİTAP OKUMAYA ALIŞKIN’
Araştırmadan çıkan sonuçlardan bazıları şöyle:
- Çocukların hayal gücünü geliştiren, görselleri bol ve yeni şeyler öğrendikleri kitapları keyifle okuduğunu ortaya koyan araştırmada, 3-5 yaş arası çocukların favorisinin masal, hikâye ve resimli kitaplar olduğu belirtildi. 6-10 yaş arasında ise hikâye ve çizgi romanların çok sevildiği görüldü.
- Çocuklar dijital ekranlardan kitap okumaya da aşinalar. Çocukların yüzde 37’si telefon ve tablet üzerinden e-kitap okuyor. Ayrıca annelerin yüzde 45’i çocuklarına sesli kitap dinletiyor. 3-5 yaş arası çocukların yüzde 70’i, 6-10 yaş arası çocukların ise yüzde 44’ü sesli kitap dinliyor.
- Araştırmada çocuklarına kitap alırken öğretmenlerin (yüzde 61) ve çevrenin tavsiyeleri (yüzde 51) aileler için genel olarak en etkili kaynaklar olarak belirtiliyor. Kitap alırken sosyal medya ve internet kaynaklarından en az birisini kullanarak araştırma yapanların oranı ise yüzde 75 oldu.
- 3-5 yaş çocuklarda ise anneler kitap edinirken en etkili kaynaklarının internetteki kitap siteleri (yüzde 24), arkadaş tavsiyeleri ve sosyal medyada takip edilen kişiler olduğunu belirtti.
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