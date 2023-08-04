Türkiye çocuk kitabı okuma alışkanlıkları araştırması: Anne okursa çocuk da okur

Yayınlanma: 04.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 04.08.2023 - 03:00

Türkiye’de temsili 13 ilde 3-10 yaş arası çocuğu olan ve 20-55 yaş arası kitap okuyanlar ya da çocuğuna kitap okuyan 309 anne ile görüşülerek gerçekleştirilen araştırmaya göre çocukların yüzde 80’i kitap okumayı seviyor.

Annelerin yüzde 92’si genel olarak kitap okuduğunu belirtirken, yüzde 63’ü haftanın en az 3 günü kitap okuyor. 3-5 yaş arası çocuğu olan annelerin %58’i, 6-10 yaş arası çocuğu olanların ise %67’si haftada en az 3 gün çocuklarına kitap okuyor. Öte yandan kitap okuyan annelerin çocuklarının da kitap okumayı sevdiği görüldü.

FİYATLAR YÜKSEK

Araştırmanın ortaya koyduğu bir diğer önemli veri ise kitap fiyatlarının yüksek bulunması ve ailelerin alternatif arayışına yönelmeleri oldu. Ebeveynlerin yarıya yakını çocuk kitaplarının fiyatını yüksek bulduğunu ve çocuklarına yeterince kitap almakta zorlandıklarını ifade etti. Çocuk kitaplarına aylık ortalama 180 TL ayrılıyor. Anneler indirim ve kampanyalardan faydalanmak için online alışverişe yönleniyor.

Sonuçları değerlendiren Sabri Ülker Vakfı Yayınları Yayın Danışmanı Prof. Ali Atıf Bir, “Önemli olan çocukların hem sevdiği hem onlara değer katacak kitapları bulmak. Anneler kitapları ellerine alıp karıştırdıklarında çocuklarının o kitaba ihtiyacı olup olmadığını, sevip sevmediğini biliyor” dedi. Vakıf genel sekreteri Selen Tokcan ise “Farklı okullarda kütüphaneler açarak daha çok çocuğun kitapla tanışmasını, maddi durumu yeterli olmayan çocukların da zengin bir kitap içeriğine erişebilmesini hedefliyoruz” diye konuştu.

‘ÇOCUKLAR DİJİTAL EKRANDAN KİTAP OKUMAYA ALIŞKIN’



Araştırmadan çıkan sonuçlardan bazıları şöyle: