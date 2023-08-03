Çocuklar suç kıskacında: İşte öne çıkan nedenler...

Yayınlanma: 03.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 03.08.2023 - 03:09

Yoksulluk, şiddet ve adaletsizlik en çok çocukları vuruyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), 2022 yılında güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuklara ilişkin dün yayımladığı istatistiklere göre bu çocukların karıştığı olay sayısı geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 20.5 artarak 601 bin 754’e çıktı. Bu olaylarda çocukların 259 bin 106’sı mağdur olarak, 206 bin 853’ü suça sürüklenme sebebiyle, 100 bin 490’ı bilgisine başvurma amacıyla, 16 bin 499’u kayıp olması sebebiyle, 12 bin 684’ü kabahat işlediği iddiasıyla, 6 bin 122’si ise bu nedenlerin dışında kalan diğer nedenlerden dolayı güvenlik birimlerine geldi veya getirildi.

Güvenlik birimine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olayların 206 bin 853’ü suça sürüklenme nedeniyle gerçekleşti. Bu sayı 2021 yılında 132 bin 943’tü. Suç mağduru olarak gelen veya getirilen 232 bin 739 çocuğun yüzde 58.5’i yaralama, yüzde 13.7’si cinsel suçlar, yüzde 8.7’si aile düzenine karşı suçlar, yüzde 4.8’i tehdit, yüzde 14.3’ü bu nedenlerin dışında kalan diğer nedenlerden dolayı mağdur oldu.

(Bengi Semerci)

‘SUÇA ÖVGÜ SORUN’

Çocuk, genç ve erişkin Psikiyatristi Prof. Dr. Bengi Semerci, çocukların suça sürüklenmesindeki etmenleri; işsizlik, yoksulluk, aile, eğitim sistemi, yaşanılan çevre, suçun ele alınış biçimi, siyasal durum olarak sıraladı. “Suç işlemenin cezasız hatta övülecek bir yaklaşım şeklinde olan yansımaları artışın nedeni olarak görülebilir” diyen Semerci, “Ailelere sosyal destek, çocuğun eğitim sistemi içinde kalmasını sağlamak ve takip etmek, suç ve suçluya tutumu doğru ele almak, suçun cezasızlık ve övgü olması algısını engellemek yani toplumsal kuralları ve yasaları doğru uygulamak gerekir” ifadelerini kullandı.

(Kardelen Ateşci)

‘ÇOCUKLAR MAĞDUR’

Çocuk hakları üzerine çalışan avukat Kardelen Ateşci ise çocukların suça sürüklenme oranlarında ciddi artışa dikkat çekti. Suça sürüklenen çocukların da mağdur olduğunu vurgulayan Ateşci, “Yapılan aras¸tırmalar, suc¸ is¸leyen c¸ocukların c¸ogˆunun o¨zellikle ekonomik olarak dar gelirli ailelerden geldigˆinin altını çizmekte. Çocukların suça sürüklenmesindeki ana etmenlerden biri artan yoksulluk ile önleme politikalarının yeterli şekilde sisteme entegre edilmemesi. Koruyucu- destekleyici politikaların etkin şekilde uygulanmaması, çoğunlukla -mış gibi yapılması da örnek gösterilebilir” dedi.

Ateşci şöyle konuştu: “Gerçek bir çözüm için çocuğun üstün yararı göz önünde bulundurularak mekanizmaların işlevselliği artırılmalı. Çocuk suçluluğunun önlenmesi için rehber niteliğinde olan Riyad İlkelerine kulak verilmesi gerekli. Çocukların esenliklerini koruyan yasal düzenlemeler kabul edilerek sisteme entegre edilmeli.”