TUS-1 başvurusu ne zaman başlayacak? 2024 TUS-1 sınavı ne zaman?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) için geri sayım heyecanla devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nın yönetiminde yapılacak sınav yakın zamanda başvuru süreciyle başlayacak. Peki, TUS-1 başvurusu ne zaman başlayacak? 2024 TUS-1 sınavı ne zaman?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.01.2024 - 09:38
TUS-1 başvurusu ne zaman başlayacak? 2024 TUS-1 sınavı ne zaman?
Abone Ol google-news

2024 TUS sınavı için başvuru süreci, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapılacak. Peki, TUS-1 başvurusu ne zaman başlayacak? 2024 TUS-1 sınavı ne zaman?

2024 TUS-1 SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TUS/1 başvuru işlemleri; 31 Ocak-2 Şubat 2024 tarihleri arasında alınacak.

2024 TUS-1 SINAVI NE ZAMAN?

TUS'un 2024 yılındaki ilk oturumu 17 Mart 2024 tarihinde uygulanacak.


tus haberleri tus sınavı haberleri ösym haberleri

İlgili Haberler

CHP'li Burhanettin Bulut'tan fahiş zamma tepki 'ÖSYM'nin sınavlarına girmek de lüks oldu'

CHP'li Burhanettin Bulut'tan fahiş zamma tepki 'ÖSYM'nin sınavlarına girmek de lüks oldu'
ÖSYM'nin zam yapmaması sınavları 'olumsuz' etkilermiş

ÖSYM'nin zam yapmaması sınavları 'olumsuz' etkilermiş
ÖSYM Uzman Yardımcılığına kimler başvurabilir? ÖSYM Uzman Yardımcılığı başvuru şartları neler? ÖSYM Uzman Yardımcılığı sınavı ne zaman?

ÖSYM Uzman Yardımcılığına kimler başvurabilir? ÖSYM Uzman Yardımcılığı başvuru şartları neler? ÖSYM Uzman Yardımcılığı sınavı ne zaman?

En Çok Okunan Haberler