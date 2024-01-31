Yayınlanma: 31.01.2024 - 09:38

Güncelleme: 31.01.2024 - 09:38

2024 TUS sınavı için başvuru süreci, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapılacak. Peki, TUS-1 başvurusu ne zaman başlayacak? 2024 TUS-1 sınavı ne zaman?

2024 TUS-1 SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TUS/1 başvuru işlemleri; 31 Ocak-2 Şubat 2024 tarihleri arasında alınacak.

2024 TUS-1 SINAVI NE ZAMAN?

TUS'un 2024 yılındaki ilk oturumu 17 Mart 2024 tarihinde uygulanacak.