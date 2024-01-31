TUS-1 başvurusu ne zaman başlayacak? 2024 TUS-1 sınavı ne zaman?
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) için geri sayım heyecanla devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nın yönetiminde yapılacak sınav yakın zamanda başvuru süreciyle başlayacak. Peki, TUS-1 başvurusu ne zaman başlayacak? 2024 TUS-1 sınavı ne zaman?
2024 TUS sınavı için başvuru süreci, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapılacak. Peki, TUS-1 başvurusu ne zaman başlayacak? 2024 TUS-1 sınavı ne zaman?
2024 TUS-1 SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
TUS/1 başvuru işlemleri; 31 Ocak-2 Şubat 2024 tarihleri arasında alınacak.
2024 TUS-1 SINAVI NE ZAMAN?
TUS'un 2024 yılındaki ilk oturumu 17 Mart 2024 tarihinde uygulanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Fatih Terim'i tanımak 1 ay sürdü'
- Bozdağ’ın 'Fetullah Gülen' ifadeleri yeniden gündem oldu
- ‘Her yer Taksim, her yer direniş’
- Kaymakamın görev yeri belli oldu
- Yargıtay'dan ev sahipleri için emsal karar
- Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü
- 'Senin yanında durdukların...'
- 'Cemil Tugay' kararının ardından Soyer'den ilk açıklama
- Cemil Tugay’dan 'beşli çete' açıklaması
- ‘CHP’ye laf etmenin dayanılmaz hafifliği’