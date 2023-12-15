TUS 2. dönem ek yerleştirme tercihleri başladı! TUS ek yerleştirme nasıl yapılır?

Yayınlanma: 15.12.2023 - 13:22

Güncelleme: 15.12.2023 - 13:22

2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 2. Dönem) ek yerleştirme tercih işlemleri, 15-21 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılacak.

TUS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?



Adaylar, tercihlerini 15 Aralık 2023 tarihinde saat 10.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda bireysel olarak yapabilecektir. Ek yerleştirme için tercih işlemleri, 21 Aralık 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

Ek yerleştirme işleminde, 2023-TUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.

EK YERLEŞTİRME ÖZEL KOŞULLARI

Başkent Üniversitesinde uzmanlık öğrencileri 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre ataması yapıldıktan sonra, İş Kanunu hükümleri uyarınca üniversite tüzel kişiliği ile aralarında imzalayacakları hizmet akdine istinaden istihdam edileceklerdir. Bu uzmanlık öğrencileri, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesinin bulunduğu Ankara'daki Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde öğrenimlerine devam edeceklerdir.

Bk. 3 Bu uzmanlık eğitimi programı Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından kabul edilmiş bir protokol ile iki eğitim kurumunun birlikte yürüteceği bir programdır. Ayrıntılı bilgi için [https://tuk.saglik.gov.tr/TR-30216/protokollu-programlar.html] internet adresini inceleyiniz. Bk. 4 Tıp eğitimi dili İngilizce olduğundan bu üniversite ile ilgili programları tercih edecek adayların alanlarında seminer verebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri zorunludur. İngilizcesi yeterli olmayan adaylar bu programlara yerleştirilmiş olsalar bile atamaları yapılmaz.

Bk. 5 Bu üniversitenin Tıp Fakültesinde uzmanlık öğrencileri özel kanunlardaki hakları saklı kalmakMkaydıyla (2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu vb.) İş Kanunu ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar MKanunu hükümlerine tabidir.

Bk. 6 T.C. Hükümeti Sağlık Bakanlığı ile K.K.T.C. Hükümeti Sağlık Bakanlığı arasında 24 Mart 2008 tarihinde imzalanan "Sağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma’nın 5. maddesi gereğince, bu kontenjanlara KKTC uyruklu hekimler başvurabilirler. Bu dallarda ihtisasını tamamlayanlar KKTC de iki yıl süre ile mecburi hizmet yapmaları ve ihtiyaç halinde hekimlerin oluru da alınarak bu sürenin en fazla 2 yıl daha uzatılması sağlanacaktır. KKTC de mecburi hizmetini yapmayan hekimler Türkiye Cumhuriyetinde mesleklerini icra edemeyeceklerdir.

Bk. 9 KKTC Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yarı süreli bir eğitim hastanesi olup, eğitim kadrolarına KKTC uyruklu doktorlar başvuracaklardır. T.C. Hükümeti Sağlık Bakanlığı ile KKTC Hükümeti Sağlık Bakanlığı arasında 24 Mart 2008 tarihinde imzalanan "Sağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma"nın 2. maddesi gereğince bu hastanede yarı süreli uzmanlık eğitimini tamamlayan doktorlar eğitimlerinin ikinci yarı süresini Sağlık Bakanlığınca belirlenecek Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Yabancı Uyruklu uzmanlık öğrencisi statüsünde tamamlayacaklardır. KKTC Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ilan edilen kontenjanlara yerleştirilenlerin eğitimlerinin ikinci yarısını tamamlayacakları eğitim kurumları uzmanlık dalına göre aşağıda belirtildiği şekildedir:

Ankara, Ankara Etlik Şehir Hastanesi: (ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON, ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI, GÖZ

HASTALIKLARI, İÇ HASTALIKLARI, KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM, KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI)

Bk. 11 Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ile Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) arasında imzalanan Askeri Öğrenci/Misafir Askeri Öğrenci (MAÖ)/Misafir Askeri Personel (MAP) Yetiştirme İşbirliği Protokolü çerçevesinde açılan bu kontenjanları MSB tarafından kimlik bilgileri ÖSYM'ye bildirilen MAP tercih edebilecektir. MSB tarafından ÖSYM’ye kimlik bilgileri bildirilmeyen adayların (MAP) tercihleri dikkate alınmayacak, yerleştirme işlemi yapılmayacaktır.

Sınava giriş koşullarını sağlayan MAP, ülkesinden gerekli izinleri almasını müteakip ÖSYM tarafından ilan edilen TUS'a başvuru yapacaktır. Ülkesi tarafından sınava girişizni verilen MAP’in kimlik bilgileri MSB’ye gönderilecektir. MSB tarafından ÖSYM’ye kimlik bilgileri bildirilmeyen Nadayların (MAP) tercihleri dikkate alınmayacak, yerleştirme işlemi yapılmayacaktır. MSB ile SBÜ arasında imzalanan protokol gereğince, MSB nam ve hesabına SBÜ’de açılan tıpta uzmanlık eğitimi kadrolarına yerleştirilen MAP uzmanlık öğrencileri eğitimlerine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi /Ankara' da devam edecektir.

Bk. 15 Bu üniversite hastanesinde tüm branşlar için Cumartesi günleri normal mesaiye dahildir.

Bk. 16 Bu uzmanlık programına yerleştirilenler eğitimlerini Eskişehir' de alacaklardır.

Bk. 17 İstanbul Medipol Üniversitesinde uzmanlık öğrencileri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine göre ataması yapıldıktan sonra, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uyarınca üniversite tüzel kişiliği ile aralarında imzalayacakları hizmet akdine istinaden istihdam edilecektir.

Bk. 19 Bu uzmanlık eğitimi programı Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından kabul edilmiş 2041 nolu karar kapsamında bir tamamlayıcı protokol ile iki eğitim kurumunun birlikte yürüteceği bir programdır. Ayrıntılı bilgi için [https://tuk.saglik.gov.tr/TR-89542/tamamlayici--protokollu-program.html] internet adresini inceleyiniz.

Bk. 20 İçişleri Bakanlığı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasındaki Eğitim-Öğretim ve İşbirliği Protokolü çerçevesinde bu kontenjanları, İçişleri Bakanlığından kimlik bilgileri bildirilen adaylar

tercih edebileceklerdir. Bu kadrolar dışında tercih yapan personel için yerleştirme yapılmayacaktır. İçişleri Bakanlığı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasında imzalanan protokol gereği İçişleri Bakanlığı nam ve hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesinde açılan kontenjanlara yerleştirilenler eğitimlerine Sağlık Bilimleri Üniversitesin Gülhane Tıp Fakültesi /Ankara’da devam edecektir.

Bk. 23 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi; Aile Hekimliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları programlarına yerleştirilenler eğitimlerini Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alacaklardır.