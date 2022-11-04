TUS 2. yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2022 TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?

04 Kasım 2022 Cuma, 12:36

2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2. dönem tercihlerini yapan adaylar yerleştirme sonuçlarını bekliyor. TUS 2. yerleştirme sonuçları için gözler ÖSYM'de. 19-25 Ekim 2022 tarihleri arasında tercih işlemleri gerçekleşen TUS Sınavı'nda gözler şimdi gelecek sonuçlarda. Binlerce aday tercih sonuçlarını merakla bekliyor.

TUS 2. YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 19-25 Ekim'de tercihleri alınan 2022-TUS 2. dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı.

2022 TUS 2. DÖNEM YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 04 Kasım 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.



