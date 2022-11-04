TUS 2. yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2022 TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?
4 Eylül 2022 tarihinde uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın tercihleri 19 – 25 Ekim 2022 tarihleri arasında alındı. Tercih yapan adaylar yerleştirme sonuçlarını merakla bekliyor. TUS 2. yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2022 TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?
2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2. dönem tercihlerini yapan adaylar yerleştirme sonuçlarını bekliyor. TUS 2. yerleştirme sonuçları için gözler ÖSYM'de. 19-25 Ekim 2022 tarihleri arasında tercih işlemleri gerçekleşen TUS Sınavı'nda gözler şimdi gelecek sonuçlarda. Binlerce aday tercih sonuçlarını merakla bekliyor.
TUS 2. YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 19-25 Ekim'de tercihleri alınan 2022-TUS 2. dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı.
2022 TUS 2. DÖNEM YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 04 Kasım 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
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