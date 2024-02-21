TUS sınavı ne zaman yapılacak? 2024 TUS-1 sınavı ne zaman?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS/1) için tarih araştırmaları başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 TUS takvimiyle birlikte TUS başvuru ve sınavı tarihi belli olmuştu. Peki, TUS sınavı ne zaman yapılacak? 2024 TUS-1 sınavı ne zaman?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.02.2024 - 12:33
TUS sınavı ne zaman yapılacak? 2024 TUS-1 sınavı ne zaman?
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TUS sınavına katılarak başarı sağlamak ve hastanelerde doktor veya asistan olarak göreve başlamak isteyen kişiler, TUS sınavının yapılacağı tarihi merak ediyor. Peki, TUS sınavı ne zaman yapılacak? 2024 TUS-1 sınavı ne zaman?

TUS/1 SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 TUS takvimi sonrasında bu yılın ilk TUS sınavı için tarih belli oldu.

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Buna göre; TUS'un 2024 yılındaki ilk oturumu 17 Mart 2024 tarihinde uygulanacak.

TUS SINAVI SORU SAYISI

TUS sınavı tarihte 2012'den önce sadece Ankara'da yapılıyorken, günümüzde 2012'den sonra Türkiye'nin büyük şehirlerinden olan İstanbul, İzmir ve Ankara'da da yapılmaya başlandı. TUS sınavı yılda iki defa olmaktadır. Bu sınav tam olarak 120 sorudan oluşmaktadır. TUS sınavında 


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