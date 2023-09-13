TUS ne zaman yapılacak? 2023 TUS 2 ne zaman yapılacak? TUS kaç dakika, kaç soru? TUS'a kimler girebilir?

TUS 2. dönem başvuruları geçtiğimiz ay tamamlandı. Başvurularını tamamlayan adaylar sınavın ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, TUS ne zaman yapılacak? 2023 TUS 2 ne zaman yapılacak? TUS kaç dakika, kaç soru? TUS'a kimler girebilir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.09.2023 - 11:22
TUS ne zaman yapılacak? 2023 TUS 2 ne zaman yapılacak? TUS kaç dakika, kaç soru? TUS'a kimler girebilir?
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TUS'un ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Başvurusunu yapan adaylar sınava girmek için gün sayıyor. Peki, TUS ne zaman yapılacak? 2023 TUS 2 ne zaman yapılacak? TUS kaç dakika, kaç soru? TUS'a kimler girebilir? İşte ayrıntılar...

TUS 2 SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin takvimine göre 202E Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem 24 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.

TUS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

2023 yılının ikinci TUS sınavına girmeye hazırlanan adaylar, sınavın kaç dakika süreceğini ve kaç soru olacağını sorgulamaya başladı.

Buna göre; 2023 TUS/2 sınavı 120 sorudan oluşacak ve adaylara 150 dakika süre verilecek.

TUS'A KİMLER GİREBİLİR?

Tıp, veteriner, eczacılık, kimya, biyoloji veya tıbbi biyolojik bilimler fakültesinden mezun olanlar başvurabilir.


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