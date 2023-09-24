TUS sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 TUS 2 sınavı saat kaçta bitecek? TUS sınavı kaç soru?

Yayınlanma: 24.09.2023 - 12:29

Güncelleme: 24.09.2023 - 12:29

Bugün Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2023-TUS 2 sınavı gerçekleştirilecek. Peki, TUS sınavı sonuçları ne zaman açıklancak? 2023 TUS 2 sınavı saat kaçta bitecek? TUS sınavı kaç soru?



TUS SAAT KAÇTA, KAÇ DAKİKA?

Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15'te başlayacak ve sınav süresi 135 dakika olacak. Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14:45'te yapılacak ve Temel Tıp Bilimleri Testi gibi 135 dakika sürecek.

24 Eylül 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-TUS (2. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ile 2023-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) 1. Aşama Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

24 Eylül 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-TUS (2. Dönem) Klinik Tıp Bilimleri Testi ile 2023-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) 2. Aşama Sınavı için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TUS sonuçları 19 Ekim 2023 tarihinde açıklanacak.