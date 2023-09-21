Yayınlanma: 21.09.2023 - 10:19

Güncelleme: 21.09.2023 - 10:19

Sonbaharın başlamasıyla ekinoksun ne zaman olacağı yurttaşlar tarafınfan araştırılıyor. Peki, Ekinoks nedir? 2023 Sonbahar Ekinoks ne zaman? Sonbahar ekinoksu ne zaman gerçekleşecek?

SONBAHAR EKİNOKSU NE ZAMAN?

Güney yarım kürede gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlarken, kuzey yarım kürede ise tersi oluyor. 23 Eylül, güney yarım kürede ilkbahar, kuzey yarım kürede sonbahar başlangıcı olarak kabul ediliyor.

EKİNOKS TARİHLERİ NE ZAMAN

23 Eylül (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarım kürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarımkürede ise bahara geçiş olur.

21 Mart (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken güney yarımküre sonbahara girer.

21 Haziran (yengeç ekinoksu): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Bir diğer adı da Yaz gündönümüdür. Kuzey yarım kürede yaz başlarken güney yarım kürede kış başlar.

21 Aralık (oğlak ekinoksu): 21 Aralık'ta yılın en uzun gecesi yaşanır. Güneş ışınları Oğlak dönencesine dik açı ile gelir ve güney yarım kürede yaz, kuzey yarım kürede ise kış başlar.