Yayınlanma: 11.07.2023 - 17:16

Güncelleme: 11.07.2023 - 17:16

Ücretli öğretmen başvuruları ne zaman, nereden yapılır? sorusunun yanıtı öğretmenler tarafından araştırılıyor. emmuz ayıyla beraber ücretli öğretmenlik başvuruları için gözler MEB'e çevrildi. Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları yapılan değerlendirmelerin ardından adaylara SMS olarak bildirilecek. Peki, Ücretli öğretmen nedir? Ücretli öğretmen başvuruları ne zaman, nereden yapılır? Ücretli öğretmen görevleri nelerdir? İşte, Ücretli öğretmenlik hakkında merak edilenler...

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN NEDİR?

Öğretmen açığı bulunan okullara atanan ve ders başı ücret alan eğitmenlere ücretli öğretmen denir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atanan ücretli öğretmenler, hastalık ya da doğum iznine ayrılmış öğretmenlerin yerine derse girer.

Sözleşmeli öğretmen olarak da bilinen ücretli öğretmenler, idarecilik yapamaz ve hizmet puanları yoktur. Sadece bir eğitim dönemi boyunca okullarda eğitim verebilirler. İhtiyaç duyulduğu takdirde sözleşmeleri, okul yönetimi tarafından yenilenebilir.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Ücretli öğretmenlik başvuruları ilçe ilçe değişkenlik gösteriliyor. Ücretli öğretmenlik başvuruları genellikle temmuz ve ağustos aylarında yapılıyor. Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ücretli öğretmenlik başvurularının başladığını açıkladı.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ücretli öğretmenlik başvuru e-Devlet üzerinden yapılıyor. İşte ücretli öğretmenlik başvuru ayrıntıları;

1- Öncelikle başvuru ekranına girecek olan ücretli öğretmen adayları, kimlik bilgilerinin olduğu ekranla karşılaşacak.

2- İletişim bilgileri, Milli Eğitim İl veya İlçe Müdürlüğü'nün öğretmen adayıyla iletişim kurabilmesi için önem arz ettiğinden, bu bölümün doğru incelenmesi, yanlışlık varsa düzeltilmesi gerekecek.

3- Eğitim bilgileri bölümünde yer alan; "Formasyonum var." , "Köy Okullarında Çalışmak İstiyorum.", "Milli Eğitim Bakanlığından Emekli Oldum." , Yurt dışı eğitim kurumlarından mezun oldum ve YÖK denkliğim var ya da Eğitim Enstitüsünden mezun oldum." seçenekleri incelenerek, varsa ilgilendiren seçenek tercih edilecek.

Yukarıdaki bilgiler tamamlandıktan sonra 'Kaydet ve İlerle' butonuna basılmalıdır.

4- 'Kaydınız başarıyla oluşturulmuştur. Tercih bilgilerinizi aşağıdan girmeye başlayabilirsiniz.' bildiriminin karşınıza çıkmasının ardından ön lisans ve lisans mezuniyeti bilgileriniz içerisinden tercihinize esas olan mezuniyet bilginizi belirtilen alandan seçmeniz zorunlu olacak.

5- İl ve ilçe tercihiniz ile birlikte branş belirtmeli, ikinci dönem de bu tercihlere göre çalışmak istiyorsanız 'İlgili tercihimin ikinci dönemde de geçerli sayılmasını istiyorum.' seçeneğini işaretlemelisiniz.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENİN GÖREVLERİ NELERDİR?

Ücretli öğretmenlerin görevleri branşlarına ve çalıştıkları kuruma göre farklılık gösterir.

1- Okul öncesi öğretmenler de ücretli çalışabilir. 4- 6 yaş arasındaki çocukların sosyal becerilerini geliştirmek ve onarı ilköğretime hazırlamak, ücretli okul öncesi öğretmenlerin görevleri arasında yer alır.

2- Sınıf öğretmenlerinin görevleri öğrencilere okuma yazma öğretmektir. Ek olarak sınıf öğretmenleri matematik, beden eğitimi, müzik ve fen bilimleri derslerine de girer. Öğrencilerin çok yönlü gelişimlerinde önemli bir rol oynayan sınıf öğretmenleri, yarım dönem ya da 1 yıl boyunca eğitim verebilir.

3- Ücretli öğretmenler sınıf içerisinde disiplini sağlar.

4- Öğrencilerin ders içerikleriyle ilgili sorduğu soruları yanıtlar.

5- Öğrencilerin sosyal yönlerini ve iletişim becerilerini geliştirecek etkinlikler düzenlemek.