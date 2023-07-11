Tatlı patates nedir? Faydaları nelerdir? Fırında tatlı patates tarifi…

Yayınlanma: 11.07.2023 - 14:31

Güncelleme: 11.07.2023 - 14:31

Kök sebze olarak bilinen tatlı patates, ince ve kahverengi bir dış kabuğa sahiptir. Et kısmı turuncu olmakla birlikte mor veya sarı renklerde de görülebilir. Tatlı patates çeşitleri soyulmuş halde tüketilebilir. Orta ve Güney Amerika kökenli olan tatlı patatesin kendi içerisinde 25 çeşidi olduğu bilinir...

TATLI PATATESİN FAYDALARI NELERDİR?

Tatlı patates içerisinde A, B, B6 ve C vitamin barındırır. Oldukça önemli bir lif kaynağıdır.

Normal patatesten daha sağlıklı karbonhidrat içerir. Uzun süre tok tutar.

Fosfor, lif, bakır potasyum bakımından zengindir.

Tatlı patates kalp krizi ve karaciğer yağlanması riskini düşürür.

Beta karoten oranı yüksektir. Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Tatlı patates kilo vermek isteyenler için yardımcı bir besin kaynağıdır.

Tatlı patates menopoz dönemindeki kadınların bu dönemi daha rahat atlatmasına yardımcı olur.

Dünyanın 7. gıda kaynağı olarak görülmektedir. A vitaminini %80 oranında karşılar.

Tatlı patates hipertansiyon ve anemi rahatsızlıklarının tedavisinde de etkilidir.

Tatlı patates beyin ve göz sağlığına olumlu etkiler vardır.

TATLI PATATES NASIL KULLANILIR?

Tatlı patates, patatesle yapılan tüm yemeklerin içerisinde kullanılabilir. Salatalarda tercih edilmektedir. Közleme, püre, kızartma ve fırınlama olarak pişirilir. Aynı zamanda haşlanarak da tüketilir. Tatlı patatesin içerisine et, peynir gibi malzemeler eklenerek kumpir yapılabilir. Kırmızı patatesin tadı tatlı olduğu için tart yapımında tercih edilen malzemelerden biridir. Püre kıvamına getirildiğinde sütlü tatlıların yanına çok yakışmaktadır.

TATLI PATATES NEREDE BULUNUR?

Ülkemizde Akdeniz Bölgesi'nde üretimi yapılır. Tatlı patatesi yerel üreticilerden, büyük marketlerden ve online satış mağazalarından temin edebilirsiniz.

TATLI PATATES KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Kabukları soyulan ve doğranan tatlı patatesler 20 dakikada, bütün olarak ise 30 dakika pişirilmelidir.

FIRINDA PEYNİRLİ TATLI PATATES TARİFİ

Malzemeler

3 büyük tatlı patates

1 bardak rendelenmiş eski kaşar

2 yemek kaşığı tereyağ

İsteğe göre taze kekik, tuz, pul biber, karabiber

2 diş sarımsak rendesi



Yapılışı



Patatesleri soyup şeritler halinde kesin. Tereyağın eritip içine baharatları ekleyip karıştırın. Patateslerin üstüne bu yağ karışımını döküp harmanlayın. Fırın kabına alıp 180 dereceli fırında 25-30 dakika kontrollü pişirin. En son kaşar peynirini serpip, 5 dakika daha peynirler eriyip, kızarıncaya kadar pişirin. Afiyet olsun…



