Uludağ Koleji'nden öğrencilerine uluslararası kariyer fırsatı!

Yayınlanma: 27.12.2024 - 11:06

Güncelleme: 27.12.2024 - 11:06

Çift dilli eğitim modeli hakkında bilgilendirmelerde bulunan Uludağ Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Yıldırım, çocukların yabancı dili akıcı bir şekilde öğrenmeleri için yalnızca yabancı dil dersi almalarının yeterli olmadığını vurgulayarak okul olarak bu doğrultuda çift dilli eğitim modelini benimsediklerini dile getirdi.

Yıldırım, “Bu modelde her sınıfın iki öğretmeni bulunuyor; bir İngilizce öğretmeni ve bir sınıf öğretmeni. İngilizce öğretmenleri akademik derslerde sınıf öğretmenlerine eşlik ederken, sanat ve spor gibi uygulamalı derslerde ise branş öğretmenlerine destek oluyor. Haftalık programda yer alan derslerde, sınıf öğretmeni dersin ilk yarısında konuyu anlatırken, İngilizce öğretmeni ikinci yarısında Türkçe anlatılan konuyu tamamen İngilizce olarak öğrencilere pratik ettiriyor. Bu sayede öğrenciler hayatlarının her alanında yabancı dil kullanımına alışıyor ve akıcı bir şekilde konuşuyorlar” ifadelerine yer verdi.

Uludağ Koleji’nde uygulanan ‘Çift Diploma Programı’ ile okullarında yer alan Anadolu ve Fen Lisesi öğrencilerine, hem Türkiye’den hem de ABD’den lise diploması alma imkanı sağladıklarını dile getiren Yıldırım, bu programa katılan öğrencilerin, ABD’de geçerli bir lise diplomasına sahip olmanın yanı sıra birçok avantaj elde edeceklerini bildirdi.

Bu kapsamda 9, 10 ve 11’nci sınıflardaki koordinatör öğretmenlerinin ve ABD Brigham Young University (BYU) rehberliğinde, yenilikçi öğrenme yönetim platformunu kullanarak, hızlı ve çevrimiçi bağlantılı yöntemlerle ders verdiklerini belirten Yıldırım, programda yüz yüzde atölye eğitim programının da bulunduğunu aktararak Çift Diploma Programı’ndan mezun olan öğrencilerin ABD’deki üniversitelere sınavsız geçiş hakkı kazanırken, Avrupa’daki üniversitelere de koşullu erken kabul ve birçok öncelik hakkı elde edebildiğini vurguladı.