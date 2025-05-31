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Ulusal Staj Programı sonuçları açıklandı mı? Ulusal Staj Programı sonuçları nereden öğrenilir?

Ulusal Staj Programı sonuçları açıklandı mı? Ulusal Staj Programı sonuçları nereden öğrenilir?

31.05.2025 17:14:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Ulusal Staj Programı sonuçları açıklandı mı? Ulusal Staj Programı sonuçları nereden öğrenilir?

Gençlere kamu ve özel sektörde staj imkanı sunan Ulusal Staj Programına bu yıl 415 bin başvuru yapıldı. Peki, Ulusal Staj Programı sonuçları açıklandı mı? Ulusal Staj Programı sonuçları nereden öğrenilir?

Ulusal Staj Programı 2025 için başvuru sürecinin sona ermesinin ardından gözler sonuçlara çevrildi. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda yürütülen programın başvuruları, 28 Şubat itibarıyla tamamlandı ve değerlendirme süreci başladı. Peki, Ulusal Staj Programı sonuçları açıklandı mı? Ulusal Staj Programı sonuçları nereden öğrenilir?



ULUSAL STAJ PROGRAMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları için resmi tarih henüz duyurulmadı, ancak sonuçların mayıs sonu ile haziran başı arasında açıklanması öngörülüyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

ULUSAL STAJ PROGRAMI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Ulusal Staj Programı sonuçları yalnızca kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı ya da e-posta yoluyla bildirim yapılmayacaktır. Ön lisans öğrencilerinin not ortalamasının 2,00’ın üzerinde olması beklenirken, bu şartı sağlamayan adaylara yapılan staj teklifleri işverenler tarafından iptal edilebilir.


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