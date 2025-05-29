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ATA AÖF final sınavı ne zaman, saat kaçta? ATA AÖF final sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?

ATA AÖF final sınavı ne zaman, saat kaçta? ATA AÖF final sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?

29.05.2025 16:19:00
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Haber Merkezi
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ATA AÖF final sınavı ne zaman, saat kaçta? ATA AÖF final sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?

ATA AÖF öğrencileri bahar dönemi yarıyıl sonu sınav tarihlerine ve sınav giriş belgesinin yayımlanacağı güne yoğunlaştı. Peki, ATA AÖF final sınavı ne zaman, saat kaçta? ATA AÖF final sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?

ATA AÖF öğrencileri bahar dönemi yarıyıl sonu sınav tarihlerine ve sınav giriş belgesinin yayımlanacağı gün merak ediliyor. Peki, ATA AÖF final sınavı ne zaman, saat kaçta? ATA AÖF final sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?


ATA AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Erzurum Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) öğrencileri, 2024-2025 bahar döneminin sonuna yaklaşırken final sınav takvimine odaklandı. Bahar Dönemi Dönem Sonu (Final) Sınavları, toplam üç oturumda gerçekleştirilecek.

ATA AÖF 2024-2025 Bahar Dönemi Final Sınavı takvimi şu şekilde:

1. Oturum: 31 Mayıs 2025 Cumartesi – Saat 09.30

2. Oturum: 31 Mayıs 2025 Cumartesi – Saat 14.00

3. Oturum: 01 Haziran 2025 Pazar – Saat 15.00

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

ATA AÖF Final Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı. Atatürk Üniversitesi tarafından yapılan duyuruda, “31 Mayıs - 01 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı’na ait Giriş Belgenizi almak için tıklayınız. Belgenize ‘Duyurular’ bölümünden veya Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) üzerinden ulaşabilirsiniz.” ifadelerine yer verildi.

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