Üniversite kayıtları başladı mı? Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları kayıt sürecini araştırmaya başladı. Herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleşme hakkı kazanan adaylar, belirlenen tarihlerde kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki, Üniversite kayıtları başladı mı? Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.07.2024 - 21:20
Üniversite kayıtları başladı mı? Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) tercih sürecinin başlamasına kısa bir süre kala gözler kayıt takvimine çevrildi. Alınan bilgiye göre, üniversitelerde bu yıl toplam 1 milyon 58 bin 345 kontenjan bulunuyor. Bu yıl 8-9 Haziran'da düzenlenen 2024-YKS'ye 3 milyon 120 bin 870 aday başvurdu. Peki, Üniversite kayıtları başladı mı? Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da ön bilgi amacıyla yayımlandı. Adayların tercihlerini yapmadan önce tercih süresinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak kılavuzu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

Kılavuza göre, tercihler 25 Temmuz-2 Ağustos'ta yapılacak.


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