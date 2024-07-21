FIFA 25 çıkış tarihi duyuruldu: FIFA 25 ne zaman çıkacak?

Dünyanın en popüler futbol oyunu serilerinden biri olan EA Sports FC serisinin en yeni oyunu, EA Sports FC 25, resmen duyuruldu. Electronic Arts, futbol tutkunlarını heyecanlandıracak oyunun çıkış tarihini ve fiyatını açıkladı. Peki, FIFA 25 çıkış tarihi duyuruldu: FIFA 25 ne zaman çıkacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.07.2024 - 19:37
FIFA 25 çıkış tarihi duyuruldu: FIFA 25 ne zaman çıkacak?
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EA Sports FC 25, bu sene piyasaya sürülecek. Oyunun minimum sistem gereksinimleri arasında Windows 10, AMD Ryzen 5 1600 veya Intel Core i5 6600k işlemci, 8 GB RAM, AMD RX 570 veya NVIDIA GTX 1050 Ti ekran kartı ve 100 GB depolama alanı bulunuyor. Peki, FIFA 25 çıkış tarihi duyuruldu: FIFA 25 ne zaman çıkacak? 

FIFA 25 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yapılan resmî açıklamaya göre EA Sports FC 25, 27 Eylül itibarıyla erişilebilir olacak. Oyunu ön sipariş kapsamında satın alan oyuncular, 20 Eylül tarihi itibarıyla oyuna erişebilecekler.

FIFA 25 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 ya da Intel Core i5 6600k

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: AMD RX 570 ya da NVIDIA GTX 1050 Ti

Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: AMD Ryzen 7 2700X ya da Intel Core i7 6700

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: AMD RX 5600 XT ya da NVIDIA GTX 1660

Depolama: 100 GB kullanılabilir alan


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