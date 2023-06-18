ÖSYM 17-18 Haziran AYT-TYT ve YDT sorularını açıkladı!
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı.
YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı sınav sonrası erişime açıldı.
17-18 Haziran 2023 tarihli Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları ÖSYM.gov.tr'den yayımlandı.
2023-YKS soruları ve cevapları için tıklayınız.
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