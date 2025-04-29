Üniversite ve liselere giriş sınavlarına girecek öğrencilere son 50 gün önerileri: Günde 200 soru çözün

Yayınlanma: 29.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 29.04.2025 - 08:48

Caddem Eğitim Kurumları akademik danışmanı Cihan Yeşilyurt, “Günde 200 soru çözseniz 50 günde 10 bin soru eder. Bir adayın yılda yaklaşık 70 bin civarında soru ile hazırlık yaptığını düşündüğümüzde 10 bin soru sizleri hedefinize ulaştırmada çok önemli bir yere sahip olacaktır” dedi.

Yeşilyurt, yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

Soru çözmenin yanında konu tekrarı yapmak da gerekiyor.

Geçmiş yılların sınav sorularını ve ayrıca haftada en az bir tane deneme çözmeye başlamalısınız. Soruları çözerken son yılda yapılan sınavdan geçmiş yıllara doğru gitmelisiniz.

Adaylar zaman problemi yaşayabiliyor. Bu yüzden yapacağınız denemelerde zamana uymaya gayret etmelisiniz.

Her soru çok değerli. Belki de matematik sorularında yapılan bir hata, sosyal bilimler testinden fazla soru çözülerek telafi edilecek. Bu yüzden dengeli bir ders çalışma programı hazırlayıp her derse gereken önemi vermelisiniz.

Tüm adaylar mutlaka branş öğretmenlerinden çözemedikleri soruların cevaplarını öğrenmeli.

Sınava ilişkin olumlu düşünmek performans açısından çok önemli. Sürekli “sınav zor olacak” düşüncesi ile hareket etmek paniğe yol açabilir.”

SAYISALDA DİKKAT:

MATEMATİK: Öğrencilerin sınavda hata yapmalarına neden olan temel etken o soruya ait konunun iyi öğrenilip kavranılmaması. Özellikle soru, analiz sentez düzeyinde ise ne yapacağını bilemeyen öğrenci heyecanlanarak hata yapmaya başlar ve sonra gelen sorularda bu durum devam eder. Genellikle hızlı çözme isteğinden kaynaklanan işlem hataları da çok yapılıyor.

GEOMETRİ: Geometri dersi, bilgi sahibi olmanın yanında görmeyi de gerektiren bir ders. Bu özelliği kazanmanın yolu ise daha çok soru çözerek farklı bakış açıları geliştirmekle mümkün.

BİT YENİĞİ ARAMAYIN

FİZİK: Fizik soruları genel olarak lise müfredatını tam anlamıyla kapsayan bilgi sorularından oluşur. Hangi bilgiyi unuttuğunuzu bulup çıkarmanız gerekir. Sorularda altı çizili sözcüklere dikkat etmelisiniz. Bazı sorular çok kolay olacaktır. Bu sorularda bit yeniği aramayınız.

KİMYA: Sınav şartları içinde öğrencinin hata yaptığı soru türü değişse de bilgiyi yorumlama ve bilgi transferi yapma konusunda hata oranı artıyor. Ayrıca soruyu doğru okumamaktan kaynaklanan hatalar da çoğunlukta. Soru okunduktan sonra 1-2 saniye durmak ve işlemi sakin yapmak gerek.

BİYOLOJİ: Biyolojinin her konusundan üniversite sınavında soru gelebilir. Bu nedenle öğrenciler tüm biyoloji konularındaki önemli ayrıntıları sınava girmeden son kez tekrar etmeliler.

YKS’DE SIK YAPILAN HATALAR

Sözel dersler için öneriler:

TÜRKÇE: Türkçe dersinde en çok anlam sorularında hata yapılıyor. Anlam soruları paragraf, sözcükte anlam ve cümlede anlamdan oluşuyor. En çok dikkatsizlikten soru kaçıyor. Bu sorular öğrencilerin kelime dağarcığını yoklayacak, sanatsal ve edebi kültürünü yoklayıcı sorulardan oluşuyor.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI: Son yıllarda Cumhuriyet dönemi ve güncel edebiyat konularından çok soru soruluyor. Adaylar son tekrarlarında bunlara ağırlık vermeli. Edebiyat sınavında yapılan hataların başında, eser adına bakıp sadece sanatçıya odaklanıp soruyu yanıtlamaları geliyor. Bu tür sorularda dönem özelliklerini, sanatçının özelliklerini bilmek gerekebilir.

TARİH: Öğrencinin kavram bilgisi eksik olduğu için bu tarz sorularda daha çok hata yapılıyor. Öğrencilerin sınav öncesinde genel bir tekrar yapması, önemli kavramları yazarak çalışması, yeni soru tipleriyle ilgili pratik yapması başarılı olmak açısından çok önemli. Sorulan ana bilginin doğru algılanması ve bu yönde cevap aranmalı. Sorudaki uzak çeldiriciler elenmeli, yakın şıklar arasında kıyas yapılmalı.

COĞRAFYA: Öğrenciler en çok hatayı yer kavramı ile ilgili sorularda yapıyor. Türkiye ve dünyadaki önemli yerlerin nerede olduğunu bilmiyorlar. Özellikle grafik veya tablo sorularında üstte verilen bilgiyi okumadan soruyu çözmeye çalışıyorlar. Soru sayısının azlığı nedeni ile birkaç konunun birleştiği sorular hazırlanabilir ve bu sorular da adayları zorlayabilir.

FELSEFE: Öğrenciler hatayı en çok şu tür sorularda yapıyorlar: “Bu parçada aşağıdaki görüşlerden hangisi eleştirilmektedir?” ya da “Hangisine karşı çıkılmaktadır?” Öğrenci soru yöneltme cümlesinin başını dikkatle okurken sonuna doğru uydurup tamamlama eğiliminde ve soruyu şöyle algılamakta: “Bu parçada aşağıdaki görüşlerden hangisi dile getirilmektedir?” Yukarıdaki türden sorularda ve tüm sorularda öğrenci paragraftan önce yöneltme cümlesini dikkatle okumalıdır. Sorunun kendisinden ne istediğini iyi anlamalı. İlk seçeneklerin cevap olduğundan emin olsa bile diğer seçenekleri mutlaka gözden geçirmeli.

FELSEFE GRUBU (Psikoloji-Sosyoloji-Mantık): Psikolojide son derece teknik sorular çıkıyor. Bu yüzden öğrenci temel üniteleri iyi öğrenerek sınava hazırlanmalı. Sadece paragraftan yola çıkılarak çözülebilecek soru sayısı az olduğundan konu bilgisine de önem vermeleri gerekir. Psikoloji çalışırken aynı zamanda grafik çözümlemelerinin de bilinmesi zorunlu. Sosyoloji soruları genelde felsefe sorularına benzer. Temel kavramları kullanarak paragrafı çözümleme şeklinde. Sözel grubun eleyici dersi ise mantık. Mantık konuları da matematik konuları gibi daha çok tekrarı gerektirir. Mantıkta, öğrenci konuya egemense soruları yanıtlaması çok kolay.