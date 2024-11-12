2024 sömestr tatili ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak?
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 11-15 Kasım'da 2024-2025 eğitim öğretim yılındaki ilk ara tatilini yapacak. Öğrenciler şimdiden karne alacakları 15 tatilin tarihine odaklandı. Peki, 2024 sömestr tatili ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak?
Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için ara tatilin ardından sömestr tatili başlayacak. İlk dönem karnelerini alacak olan öğrenciler tatilin ardından ise yeni döneme başlayacak. Peki, 2024 sömestr tatili ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak?
SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?
Yeni eğitim öğretim yılı birinci dönemi 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.
Etiketler: #sömestr #öğretmen #öğrenci #eğitim öğretim yılı
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