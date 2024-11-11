Öğretmenler Günü ne zaman? Öğretmenler Günü kasım ayının kaçında kutlanacak?
Öğretmenler Günü ne zaman, Kasım ayının hangi gününde kutlanıyor? Kasım ayının gelmesiyle birlikte bu soru yeniden gündeme geldi. Peki, Öğretmenler Günü ne zaman? Öğretmenler Günü kasım ayının kaçında kutlanacak?
Kasım ayının başlamasıyla birlikte öğretmenler ve öğrenciler “Öğretmenler Günü ne zaman, tatil mi?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, Öğretmenler Günü ne zaman? Öğretmenler Günü kasım ayının kaçında kutlanacak?
ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?
Türkiye'de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak anılmaktadır. Bu tarih, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Millet Mektepleri Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. 24 Kasım, 1981 yılından bu yana Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Bu yıl 24 Kasım Pazar gününe denk gelmektedir
DÜNYADA ÖĞRETMENLER GÜNÜ
Dünya Öğretmenler Günü 5 Ekim’de kutlanır. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından belirlenen bu günde, öğretmenlerin eğitimin güçlendirilmesindeki önemli rolü vurgulanır. Bu günün amacı, öğretmenlerin çalışma koşullarını iyileştirmek ve onların haklarını savunmaktır.
ÖĞRETMENLER GÜNÜ ANLAM VE ÖNEMİ
Mustafa Kemal Atatürk, 24 Kasım 1928'de Harf İnkılabı'nı gerçekleştirdikten sonra, Türk milletinin okuma yazma oranını artırmak için öğretmenlere büyük görevler vermiştir. Bu sebeple, 24 Kasım, Başöğretmen Atatürk'ün bu çabalarına ithafen Öğretmenler Günü olarak kabul edilmiştir. Bu günde, öğretmenlerin toplumdaki önemi ve onların eğitime sağladıkları katkılar kutlanır.
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