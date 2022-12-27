Üniversitelerin biyokimya bölümü mezunları yıllardır işsiz, atama bekliyorlar

27 Aralık 2022 Salı, 04:00

Biyokimya bölümü mezunları atanmamaktan şikâyetçi. İlk olarak sekiz yıl önce Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde açılan (KTÜ), daha sonra 2018’de Kafkas Üniversitesi ve 2019’da da Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nde (ÇOMÜ) açılan, önlisans biyokimya bölümüyle ilgili bugüne kadar herhangi bir atama yapılmadı.

Biyokimya bölümünün yaklaşık 400 mezunu var. Ataması yapılmayan biyokimya bölümü mezunları duruma tepkili. 2019’da KTÜ’den mezun olan Fatma Karakurt, diplomasının Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu ve hastanede zorunlu staj yaptığını belirtti. Mezun olduğu 2019’dan bu yana alanında iş bulamadığını belirten Karakurt, “Kamu ve özel sektörde kendi alanımızda herhangi bir iş olanağımız yok. Bölüm sekiz yıldır var fakat Sağlık Bakanlığı atamalarında biz yokuz” dedi.