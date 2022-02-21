Faaliyet raporunda ortaya çıkan Diego Rossi gerçeği

21 Şubat 2022 Pazartesi, 09:49

Fenerbahçe'nin sezon başında MLS ekiplerinden Los Angeles'tan 1 yıllığına kiraladığı Diego Rossi'nin bonservisinin alındığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe Kulübü'nün yayımladığı faaaliyet raporunda dikkat çaken maddede "Profesyonel futbolcular Kim Min Jae, Diego Rossi ve Mergim Berisha'nın transferleri gerçekleştirilerek oyuncularla 2021-2022 / 2024- 25 sezonlarını kapsayan 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır." açıklaması dikkatlerden kaçmadı.

Rossi'nin transfer olduğu 1 Eylül 2021 tarihinde yapılan transfer duyurusunda sadece "Kulübümüz, ABD'nin Los Angeles FC takımından Diego Rossi'yi satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamıştır." denilmişti.

Sarı lacivertli kulübün faaliyet raporu dışında herhangi bir şekilde duyurulmayan bu transferle ilgili açıklama ise henüz yapılmadı.

Diego Rossi bu sezon Fenerbahçe formasıyla 27 resmi maçta oynadı. 23 yaşındaki Uruguaylı rakip fileleri 2 kez havalandırma başarısı gösterdi. Diego Rossi takım arkadaşlarına 5 asist yaptı.