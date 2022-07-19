Üniversitelerin hazırladığı raporda iletişim fakültelerinin yetersiz kapasiteleri ele alındı

19 Temmuz 2022 Salı, 04:00

AKP iktidarıyla sayıları hızla artan iletişim fakültelerinde “eğitimde nitelik” tartışmaları başladı. Fakültelerin eğitim sorunları da üniversitelerin faaliyet raporlarına yansımaya başladı. Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin faaliyet raporunun “zayıflıklar” bölümünde, üniversitedeki akademik personelin yetersizliği, “Fakülte binası başta olmak üzere fiziki yetersizlikler. Fakülte mali kaynaklarının yetersizliği. Kongrelere yönelik maddi desteklerin yetersizliği. Akademik ve idari personel sayısının yetersizliği. Fakültenin bilgisayar laboratuvarındaki bilgisayarların yetersizliği” ifadeleriyle anlatıldı.

Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesi’nin faaliyet raporunda da fakültenin il dışında olması eleştirilerek “Fakültemizin il merkezi dışında bir ilçede olması. Gazetecilik faaliyetlerinin yapılamaması” tespitine yer verildi.

"FİZİKİ İMKÂNLAR YETERSİZ"

Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin raporunda ise şu tespitlere yer verildi: “Her yıl doğrusal olarak artan öğrenci sayısına rağmen derslik ve amfi sayılarındaki yetersizlik. Isparta’da öğrencilerin doğrudan sektör deneyimi yaşama imkânlarının kısıtlı olması. 2011 yılında kurulan Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi eğitim öğretim niteliğini artırmaya yönelik fiziki, teknik ve akademik altyapı ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik geliştirmelere ihtiyaç duymaktadır. Fakültenin öğretim elemanı sayısı mevcut programı sürdürmekte başarılı olsa da yeni gelen öğrencilerle birlikte artacak olan öğrenci nüfusu karşısında yetersiz kalacaktır.”