Uşak Üniversitesi, mezuniyet töreninde LGBTİ bayrağı açan öğrenci hakkında inceleme başlattı

Yayınlanma: 19.07.2023 - 13:22

Güncelleme: 19.07.2023 - 13:25

Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nün 17 Temmuz’da gerçekleşen mezuniyet töreninde bir kadın öğrencinin LGBTİ bayrağı açmasıyla ilgili Uşak Üniversitesi bugün bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, öğrencinin LGBTİ bayrağı açması ‘provokasyon’ olarak değerlendirildi.

Açıklamada, “Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nün 17.07.2023 tarihindeki mezuniyet töreni sırsında mezun öğrencilerden biri kıyafetinde gizlediği LGBT paçavrasını hiçbir yetkilinin izni ve bilgisi olmaksızın tören esnasında provakasyon amacıyla ani bir hamle ile açmıştır. Üniversitemiz yönetim birimlerinin bu şahsi eylemi tasvip etmesi ve desteklemesi imkansızdır. Söz konusu şahsi davranışla ilgili resmi işlemler başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Üniversitenin açıklamasına öğrenciler ve eğitimciler sosyal medyadan tepki gösterdi.