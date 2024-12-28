Uzman öğretmenlik eğitimlerine nasıl katılım sağlanır? Uzman öğretmenlik eğitim sertifikaları nasıl alınır?

Uzman öğretmenlik başvurusu yapan ve onaylanan öğretmenler için eğitimler başladı. Peki, Uzman öğretmenlik eğitimlerine nasıl katılım sağlanır? Uzman öğretmenlik eğitim sertifikaları nasıl alınır?

Uzman öğretmenlik eğitimlerine nasıl katılım sağlanır? Uzman öğretmenlik eğitim sertifikaları nasıl alınır?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.12.2024 - 11:57

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Uzman Öğretmenlik Kılavuzu'na göre başvuru yapıp onaylanan öğretmenler için uzman öğretmenlik eğitimleri 27 Aralık itibariyle başladı. Peki, Uzman öğretmenlik eğitimlerine nasıl katılım sağlanır? Uzman öğretmenlik eğitim sertifikaları nasıl alınır?

UZMAN ÖĞRETMENLİK SERTİFİKASI NE ZAMAN, NASIL ALINIR?

Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı sertifikaları, 27 Aralık 2024'ten itibaren düzenlenmeye başlandı.

Uzman öğretmen ve başöğretmenlik unvanı almaya hak kazananlar, sertifikalarına e-Devlet üzerinden ulaşabilecek.

UZMAN ÖĞRETMENLİK EĞİTİM SERTİFİKASI NASIL ALINIR?

Uzman öğretmen ve başöğretmenlik unvanı almaya hak kazananlar, sertifikalarını görev yaptıkları kurumlara ibraz etmeleri halinde, unvanlar için öngörülen bir dereceden yararlandırılacak.


Etiketler: #Uzman öğretmenlik #uzman öğretmen #Sertifika

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