Son Dakika: Askeri sınav mülakatlarını usulsüz geçen 7 binin üzerinde FETÖ zanlısı tespit edildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012, 2014 ve 2015'teki Jandarma Astsubay Temel Kursu (JATEK) ve Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO) mülakat aşamasını usulsüz şekilde geçen 7 bin 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tespit etti.
FETÖ'nün askeri sınav sorularını sızdırmasına ilişkin soruşturmayı derinleştiren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosu, JATEK ve JAMYO sınavlarına yoğunlaştı.
FETÖ mensuplarının mülakatları sorunsuz şekilde geçmesi için "aday numarası kodlama yöntemi"nin geliştirildiği belirlendi.
Buna göre, sınavlara giren örgüt mensuplarının aday numaralarının bazı rakamları farklı olsa da toplamının aynı değeri verdiği tespit edildi.
FETÖ mensubu astsubay adaylarını bu şekilde seçebilen mülakat komisyonu da bu kişilerin başarılı olmasını sağladı.
81 İLİN BAŞSAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU
Bunun üzerine harekete geçen Başsavcılık, 2012'deki JAMYO mülakatında 1920 kişi, 2014'teki JATEK mülakatında 2 bin 972 kişi, 2015'deki JATEK ve JAMYO mülakatlarında ise 2112 kişinin usulsüz şekilde başarılı sayıldığını belirledi.
Toplam 7 bin 4 şüphelinin isim, adres ve bağlı bulunduğu askeri birliğin bilgilerini liste haline getiren Başsavcılık, Ankara dışındaki kişiler hakkında adli işlem yapılması için 81 ilin başsavcılığa suç duyurusunda bulundu.
İlgili Haberler
- Düzensiz göçmenlerle kaçmaya çalışan FETÖ üyeleri yakalandı
- Son Dakika... MSB: FETÖ üyeleri yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı
- Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
- Edirne merkezli FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
- FETÖ'nün 'gaybubet' evlerine operasyon: 18 gözaltı
-
Video Haberler
- Perşembe Yaylası'nda sonbahar güzelliği
- Yüksekova'da yoğun sis
- O anlar saniye saniye kamerada
- 23 yıldır ekmek üretiyor
- Matrah düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
- “Kültürel İktidar Tartışmaları”
- Artık güven altında
- Faydasını bir 'bileydin'
- Gibon çiftinin yavrusu dünyaya geldi
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 09.05’te hayat durdu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Çiğköfte'de büyük tehlike!
- SGK'de yolsuzluk itirafı
- Tatbikatta AFAD karıştı: Edis'ten yanıt gecikmedi
- Akdeniz'de korkutan deprem
- Pervin Buldan HDP'nin oy oranını açıkladı
- İBB'nin Togg talebi karşılanmadı
- Demirtaş Diyarbakır'a götürülüp geri getirildi
- Dündar'dan, Kılıçdaroğlu'na: 'Bu yanlış bir söylem'
- Meral Akşener'den zehir zemberek sözler
- Ekrem İmamoğlu: Müdahaleler olabilir