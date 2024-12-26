Valilik 'Yıkılsın', MEB 'Yıkılmasın' diyor

Yayınlanma: 26.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.12.2024 - 04:00

Depremden en çok etkilenen illeriden Hatay’da okulların çoğunda tadilat ve güçlendirme sürüyor, eğitim sağlıklı şekilde yapılamıyor. Samandağ’da bulunan Şaban Kahil Sürmeli Ortaokulu’nda yaşananlar da MEB’in plansızlığını gözler önüne seriyor. Valilik okulun yıkılması gerektiğini söylüyor. MEB ise tekrar güçlendirme istiyor.

Cumhuriyet’e konuşan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, birçok okulun inşaatına bile başlanmadığına, başlanmış olanların yarım bırakıldığına dikkat çekerek “Çocuklar, eğitim emekçileri yarı şantiye sayılabilecek binalarda ders işlemek zorunda bırakılmıştır”dedi. Hatay’daki eğitimin son durumuna ilişkin sayısal verileri paylaşan Özbay, yıkılan okul sayısının 210, orta hasarlı okul sayısının 180 olduğunu belirtti. 88 prefabrik okulun kurulduğunu ifade eden Özbay, 100’ün üzerinde okulda ise ikili eğitim yapıldığını kaydetti.