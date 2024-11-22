Yayınlanma: 22.11.2024 - 10:08

Güncelleme: 22.11.2024 - 10:08

VGM yükseköğrenim bursları için 21-31 Ekim 2024 tarihleri arasında alınan başvuru sonuçları, 18 Kasım 2024 tarihi itibariyle açıklandı. Peki, VGM burs ödemesi ne zaman? VGM bursu ne kadar?

VGM BURSU NE ZAMAN YATACAK?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere burs ödemeleri, hesap açım işlemlerinin tamamlanmasının ardından yapılacak.

VGM BURSU NE KADAR?

2024 yılı Ocak ayından itibaren yükseköğrenim bursları 2.000,00 TL’ye çıkarılmıştı. 2025 yılı VGM burs miktarı henüz açıklanmadı.