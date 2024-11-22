VGM burs ödemesi ne zaman? VGM bursu ne kadar?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) yükseköğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı. Peki, VGM burs ödemesi ne zaman? VGM bursu ne kadar?
VGM yükseköğrenim bursları için 21-31 Ekim 2024 tarihleri arasında alınan başvuru sonuçları, 18 Kasım 2024 tarihi itibariyle açıklandı. Peki, VGM burs ödemesi ne zaman? VGM bursu ne kadar?
VGM BURSU NE ZAMAN YATACAK?
Burs almaya hak kazanan öğrencilere burs ödemeleri, hesap açım işlemlerinin tamamlanmasının ardından yapılacak.
VGM BURSU NE KADAR?
2024 yılı Ocak ayından itibaren yükseköğrenim bursları 2.000,00 TL’ye çıkarılmıştı. 2025 yılı VGM burs miktarı henüz açıklanmadı.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Kaynanasını hiçbir zaman sevemeyen 4 kadın burcu
- İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan sürpriz hamle geldi
- Avrasya tüneli trafiğe kapatıldı!
- Nasuh Mahruki'nin tutuklanma gerekçesi belli oldu!
- Albaya verilen ceza belli oldu!
- Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz'a soruşturma
- Beşiktaş'tan Talisca açıklaması: 'Karar verilmiştir'
- Elektronik kelepçeyi kırıp cinayet işledi
- Havalimanında kaçakçılık operasyonu
- Teğmenlerin avukatlarından açıklama geldi!