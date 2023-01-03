VGM burs sonuçları açıklandı mı? VGM burs sonuçları nereden öğrenilir?
Vakıflar Genel Müdürlüğünce, vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla 2012 yılından beri Türkiye’deki üniversitelerde eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim öğrencilerine burs veriliyor. VGM burs sonuçları açıklandı mı? VGM burs sonuçları nereden öğrenilir?
Vakıflar Genel Müdürlüğünce, yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile veriliyor.
VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
VGM'den yapılan açıklamaya göre; yükseköğrenim, ortaöğrenim, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı.
VGM BURS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
VGM burs sonuçlarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz..
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