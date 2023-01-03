VGM burs sonuçları açıklandı mı? VGM burs sonuçları nereden öğrenilir?

03 Ocak 2023 Salı, 14:46

Vakıflar Genel Müdürlüğünce, yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile veriliyor.



VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



VGM'den yapılan açıklamaya göre; yükseköğrenim, ortaöğrenim, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı.

VGM BURS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

VGM burs sonuçlarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz..









