KYK ödemeleri başladı mı? KYK 3 aylık burs ve kredi ödemeleri ne kadar?

29 Aralık 2022 Perşembe, 10:54

2022-2023 KYK burs ödemesinin ne zaman hesaplara yatacağı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Bu yıl başvuruları 26 Kasım'da alınan KYK bursu ve öğrenci kredisinin sonuçları ise 17 Aralık'ta açıklandı. Öğrencilerin beklediği haber .Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan geldi.

KYK BURSLARI NE ZAMAN HASAPLARA YATACAK?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, sosyal meday hesabından üç aylık burs-kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Buna göre, 531 bin 468 öğrenciye toplam 1 milyar 428 milyon 657 bin TL ödenecek olan üç aylık burs-kredi ödemeleri 29 Aralık itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı.

2022-2023 KYK BURS ÖDEMESİ NE KADAR?

2022-2023 KYK burs ödemesi lisans öğrencileri için 1250 TL, yüksek lisans öğrencileri için 2500 TL, doktora öğrencileri için 3750 TL alacak.







