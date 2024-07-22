Yapım işleri ihale yasasına aykırı şekilde yapıldı, okula icra geldi

Yayınlanma: 22.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.07.2024 - 04:00

Okula ilgili ihale için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından para ödendi. İhaleyi şirket gibi alan okul ise ilgili işlemleri yine yasaya aykırı olarak BURMAR Yapı Malzemeleri Ticaret Limited Şirketi’ne yönlendirdi. Okulun ihaleyi şirkete yönlendirmesi ise firmanın parasını alamadığı gerekçesiyle okulu icraya vermesiyle ortaya çıktı. Yaşananlar sonrası yapı bakım onarım işlemleri de tamamlanamadı.

İddiaya göre, sözleşmedeki işlerin bazılarını tamamlayan şirket ödemeler aksayınca süreci mahkemeye taşıyarak icra işlemi başlattı. Gerek ihale gerekse işlemlerdeki ususüzlükler bilirkişi raporuna da yansıdı. Raporda, yapıldığı söylenen inşaat ve ödemelerin de yapılmadığı belirtildi.

Usulsüzlüklere tepki gösteren Eğitim İş Bursa Şube Başkanı Yeliz Toy, “açık bir rant düzeni” oluşturulduğunu belirtti. Meslek lisesine verilen işlerin alt yüklenicilere havale edildiğini söyleyen Toy, “Okul üzerinden yüklenicilere yaptırılan işlerin ödemesi de yapılmadığı için Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne müteahhit firmalar tarafından icra işlemleri başlatılmıştır. Eğitim ve bilimin yuvası olması gereken okullar rantın ve yolsuzluğun merkezi haline getiriliyor” dedi.

Bilirkişi raporundaki bilgilere göre yolsuzluğun üstünün örtülmeye çalışıldığını söyleyen Toy, “Henüz adli bir süreçin başlatılmamış. Usulsüz ödemelerin geri alınması için bir girişimde de bulunulmamış. Ve sorumlular görevlerine devam ediyor. Bu yolsuzluğa dair elde ettiğimiz tüm bilgi ve belgeleri adli makamlara ileterek üzeri örtülmeye çalışılan bu kirliliği tüm detaylarıyla açığa çıkaracağız” dedi.

