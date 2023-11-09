Yarın başlıyor! Ara tatilde neler yapılmalı?

Yayınlanma: 09.11.2023 - 12:17

Güncelleme: 09.11.2023 - 12:17

Öğrenciler, birinci dönem okul ara tatili nedeniyle 13 Kasım-17 Kasım 2023 tarihleri arasında okula gitmeyecek. Hafta sonu tatilinin de birleşmesi ile ara tatil 11 Kasım'da başlıyor. Uzmanlar öğrencilerin ara tatil döneminde gerçek anlamda tatil yapmalarının ve dinlenmiş olarak yeni döneme başlamalarının önemli olduğunu vurguluyor. Ara tatil aile üyeleri ile verimli vakit geçirmek, küçük molalar vererek yeni döneme daha motive şekilde devam etmek için hem ebeveynler hem de çocuklar açısından güzel bir fırsat.

İŞTE VERİMLİ BİR ARA TATİL İÇİN 5 ÖNERİ

DOĞADA VAKİT GEÇİRİN

Tatildeçocukların arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirebileceği buluşmalar, akranları ile doğa yürüyüşleri, geziler planlanabilir. Ailecek piknik yapılıp, doğayı keşfedebilirsiniz.



EVDE KALİTELİ ZAMAN YARATIN

Evde yapacak bir şey bulamadığını ve sıkıldığını söyleyen çocuklara ebeveynler, evde de olsalar neler yapabilecekleri, vakti nasıl verimli ve aynı zamanda eğlenceli geçirebilecekleri konusunda tavsiyeler vermeli. Çocuklarınızla sorumluluklar hakkında, evde yapılması gereken işler hakkında konuşabilirsiniz. Planlarınızı çocuklarla konuşmak onlara kendilerini değerli hissettirecektir. Çocuğunuzla birlikte ertesi günü veya haftayı planlamak hem planlara daha fazla uymalarını sağlar hem de karar verme ve sorumluluk alma gibi becerilerini geliştirir. Çocuğunuzla birlikte yemek yapabilir, yeni tarifler deneyebilirsiniz. Çocuğunuzun el becerilerini geliştirecek aktiviteler düzenleyebilirsiniz. Resim yapma, el sanatları gibi aktivitelerle çocuğunuzun üreticiliğini ve motor becerilerini destekleyebilirsiniz.

EKRANSIZ SAATLER BELİRLEYİN

Tatilde de ekran süresi ve sınırlar mutlaka hatırlatılmalı ve bu sınır her gün aynı olmalı. Anne ve babalar bu kuralları sürdürürken mutlaka tutarlı ve istikrarlı olmalı. Çocuklar tatil boyunca ekranlardan mümkün olduğunca uzaklaşmalı. Sadece tatillerde değil okul süresi boyunca da çocukların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimleri için ders saatleri dışında tablet veya bilgisayarla geçirilen süre sınırlandırılmalı, fazlaysa azaltılmalı.

KÜLTÜREL GEZİLER PLANLAYIN

Farklı şehirleri veya tarihi mekanları gezmek için planlar yapabilirsiniz. Sanatsal faaliyetlerin bolca olduğu tatil dönemlerinde, müze ve sanat galerilerini ziyaret edebilirsiniz

ÖDEVLER İHMAL EDİLMEMELİ

Ödevler veya ek çalışmalar da tatil boyunca ihmal edilmemeli. Her gün belirli saat aralıklarında, özellikle sabah saatlerinde kısa kısa ödev veya ders çalışma, konu tekrarı gibi zamanlar planlanabilir.

Puzzle, bulmaca, eğitici kutu oyunları, bilgi kartlarıyla keyifli ve aynı zamanda verimli vakit geçirilebilir.

Tatil boyunca çocukların eğitimden uzak kalmaması için her gün ortalama 30-40 dakikalık çocukları çok yormayacak çalışmalar veya konu tekrarı faydalı olacaktır. Ders çalışmaları konusunda baskı yapmamak, zorlamamak, sert ve suçlayıcı uyarılardan, onlara kendilerini değersiz hissettirecek tutumlardan kaçınmak önemli.



