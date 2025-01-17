Yarıyıl tatili ne zaman bitecek? Yarıyıl tatili kaç gün? Okullar ne zaman açılacak?
Türkiye'nin her yanındaki 20 milyon öğrencinin karnelerine bugün kavuşmasıyla birlikte yarıyıl tatili soruları araştırılıyor. Peki, Yarıyıl tatili ne zaman bitecek? Yarıyıl tatili kaç gün? Okullar ne zaman açılacak?
Yarıyıl tatilinin ne zaman biteceğini merak eden milyonlarca öğrenci, yılın ikinci döneminin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, Yarıyıl tatili ne zaman bitecek? Yarıyıl tatili kaç gün? Okullar ne zaman açılacak?
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)’in yayınladığı 2024-2025 çalışma takvimine göre, 2025 yılı yarıyıl tatili 18 Ocak 2025 tarihinde başlayacak, 2 Şubat Pazar günü bitecek. 3 Şubat Pazartesi günü okul zilleri yeniden çalacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönemde yapılacak ara tatil tarihleri de belli oldu. Öğrencilerin nisan tatili, 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. Okullar hafta sonunun ardından çalacak zil ile yeniden başlayacak.
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