ÖSYM'den KPSS açıklaması
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 6 Kasım'da ortaöğretim mezunlarına uygulanacak 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS Ortaöğretim) başvurularının alınmaya başladığını açıkladı.
ÖSYM'den yapılan açıklamada, 2022-KPSS Ortaöğretim'in 6 Kasım 2022'de uygulanacağı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi'nin (DHBT) ise 27 Kasım 2022'de yapılacağı bildirildi.
2022-KPSS Ortaöğretim başvurularının alınmaya başlandığı aktarılan açıklamada, "Sınava başvurular, 1-13 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları 2022-KPSS DHBT başvuruları ise 7-17 Ekim 2022 tarihleri arasında olacaktır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabileceklerdir. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-KPSS Ortaöğretim kılavuzunda yer almaktadır. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir" ifadelerine yer verildi
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