YDS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? YDS sonuçları nasıl sorgulanır?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 24 Mart tarihinde uygulanan 2024 yılının ilk YDS sınavı sonrasında, gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, YDS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? YDS sonuçları nasıl sorgulanır?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.04.2024 - 12:27
YDS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? YDS sonuçları nasıl sorgulanır?
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2024 YDS/1 sonuçlarının açıklanacağı tarih, yabancı dil bilgilerini ölçmek için sınava katılım sağlayan adaylar tarafından sorgulanıyor. ÖSYM tarafından yaıymlanan 2024 yılı sınav takvimiyle birlikte YDS/1 sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, YDS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? YDS sonuçları nasıl sorgulanır?

YDS/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 YDS sınav takvimi sonrasında, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre; YDS/1 sonuçları 25 Nisan 2024 tarihinde açıklanacak

YDS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.


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