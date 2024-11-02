Yayınlanma: 02.11.2024 - 14:50

Güncelleme: 02.11.2024 - 14:50

Spotify Wrapped, müzik hayranları arasında yıl boyunca dinleme trendlerini internet üzerinden paylaşma geleneği haline geldi. 2018'den beri her yıl, en sevdiğimiz parçaları, sanatçıları ve türleri vurgulayan Spotify'ın yıllık özetini heyecanla bekliyoruz. Peki, Spotify Wrapped 2024 ne zaman çıkacak? Spotify Wrapped nedir?

SPOTIFY WRAPPED NEDİR?

Spotify Wrapped, kullanıcıların sosyal medyada paylaşmak üzere yılın en iyi şarkılarını, sanatçılarını ve podcast'lerini görmelerine olanak tanıyor.Yayın platformu ayrıca kullanıcının en çok dinlenen 100 şarkısını içeren bir çalma listesi oluşturuyor.

SPOTIFY WRAPPED 2024 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Spotify belirli bir tarih paylaşmamış olsa da, bir fikir edinmek için geçmiş sürümlere göz atabiliriz. Wrapped ilk olarak 2016'da yayınlandığında Aralık ayında yayınlanmıştı, sonraki yıllarda ise tarih daha erkene alındı.

6 Aralık 2018

5 Aralık 2019

1 Aralık 2020

1 Aralık 2021

30 Kasım 2022

30 Kasım 2023

Spotify Wrapped 2024'ün 30 Kasım veya 1 Aralık'ta çıkacağını varsayabiliriz.