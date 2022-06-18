YDT ne zaman, saat kaçta, kaç dakika sürüyor? YDT ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

YKS'nin üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi'ne (YDT) sayılı saatler kaldı. YKS'nin üçüncü oturumu YDT ne zaman? YDT saat kaçta başlıyor? YDT sınavı ne zaman bitecek?

cumhuriyet.com.tr
18 Haziran 2022 Cumartesi, 11:28
YDT ne zaman, saat kaçta, kaç dakika sürüyor? YDT ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
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Üçüncü ve son oturum olan YDT'de 168 bin 430 aday sınava girecek. YDT 882 binada, 7 bin 618 salonda uygulanacak. YDT'de 30 bin 418 kişi görev alacak.

YDT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

YDT 19 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek. Adaylar saat 15.30’dan itibaren sınav yerlerine alınmayacak

YDT SINAVI NE ZAMAN BİTECEK?

Yabancı Dil Testi (YDT) 5 dilde uygulanacak, 80 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek. Sınav 17.30’da bitecek.

YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak.



YDT Yabancı Dil Testi TYT YKS 2022 YKS
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