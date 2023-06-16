Yayınlanma: 16.06.2023 - 23:49

Güncelleme: 16.06.2023 - 23:49

ÖSYM tarafında yapılan YKS, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) olmak üzere iki sınav ve üç oturumdan oluşuyor. Bu oturumlarda YDT'ye girecek olan adaylar YDT'nin ne zaman yapılacağını, hangi konuların sorulacağını, sınav süresinin ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, YDT nedir? YDT hangi gün? 2023 YDT kaç soru sorulacak? YDT sınav süresi ne kadar? YDT konuları nelerdir? İşte, YDT ile ilgili merak edilenler...

YDT NEDİR?

YDT, Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) 3. oturum sınavı olan Yabancı Dil Testi'ne denir. Dil puanı ile öğrenci alımı yapan bölümlere girmek isteyen tüm adayların YDT sınavında başarılı olması gerekir.

YDT NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAPILACAK?

2023 YDT, 18 Haziran Pazar günü saat 15:45'te başlayacak.

YDT KAÇ SORU SORULACAK, SINAV SÜRESİ NE KADAR?

YDT sınavına girecek adayları Yabancı Dil (İngilizce) konularından oluşmak üzere toplamda 80 soru bekliyor. YDT sınavının süresi ise 120 dakikadır.

YKS NE ZAMAN 2023?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 17 Haziran 2023 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika.

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 18 Haziran 2023 (Pazar), 10.15, 180 dakika.

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 18 Haziran 2023 (Pazar), 15.45, 120 dakika.

YKS,TYT,AYT,YDT SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

YKS adı altında birlşen TYT, AYT ve YDT sınavlarında sınav giriş yerleri ÖSYM tarafından, 31 Mayıs Çarşamba günü adayların erişimine açıldı. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayınlanan belgeye ÖSYM Aday İşlemleri bölümünden, TC Kimlik Numarası ve Şifreniz ile ulaşabilirsiniz.

ÖSYM ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Kişisel şifresini kaybeden veya unutan adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden "Şifremi Unuttum" alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir.

YKS KONULARI NELERDİR?

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta yaşanan, 11 ilde büyük yıkımlara neden olan ve tüm Türkiye’yi derinden etkileyen depremlerin ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu yıl YKS’de adayların 12. sınıfın ikinci dönem konularından muaf tutulduğunu açıkladı. Buna göre adaylar sınavda, 9, 10 ve 11. sınıfın tüm konuları ile 12. sınıfın ilk döneminin konularından sorumlu olacaklar.