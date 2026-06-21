21 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek YKS'nin üçüncü oturumu YDT için milyonlarca aday sınav merkezlerinde yerini aldı. Peki, YDT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? YKS - YDT kaç dakika sürecek? İşte ayrıntılar...

YDT SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

Dil puanı üzerinden üniversite tercihi yapacak adayların katılacağı Yabancı Dil Testi (YDT), 21 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Saat 15.45’te başlayacak olan sınavda adaylara 120 dakika, yani 2 saat süre verilecek.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi takvimine göre, 2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ve Sonuç Açıklama Sistemi (sonuc.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.