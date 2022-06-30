Yeditepe Üniversitesi Rektörü'nden skandal 'kılık kıyafet' yazısı!

30 Haziran 2022 Perşembe, 00:00

Yeditepe Üniversitesi yönetimi tarafından çalışan personele yönelik ‘kılık kıyafet’ yazısı gönderildi.

Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl imzasıyla gönderilen yazıda kadın personelin “askılı, çok açık yakalı olan bluz, elbise, gömlek giymemesi”, “Çok kısa, yırtmaçlı etek veya elbise giymemesi” ve “kot, kısa pantolon veya tayt giymemesi” istendi. Öte yandan aynı yazıda erkek personel için de ‘kısa pantolon, kot ve şort giymemesi’ ifadeleri yer aldı.

Yazıda, “Üniversitemizde 29 Haziran 2022 tarihinden 01 Eylül 2022 tarihine kadar yaz kıyafeti uygulamasına geçilecektir. Müdürler ve yöneticiler kendilerine bağlı çalışanlarının kurum kültürüne uygun olarak aşağıda belirtilen kılık kıyafet esaslarına uymasını takip etmekten gerektiğinde ilgili uyarıları yapmaktan sorumlu olacaklardır” denildi.

"DEKOLTEYE KARIŞILIYOR"

Konuya ilişkin Cumhuriyet.com.tr’ye konuşan ve ismini vermek istemeyen Yeditepe Üniversitesi'nden bir kadın personel, “Kadınların kılık kıyafetine karışılması gericiliğin en açık göstergesidir” dedi.

Kadın personel açıklamasının devamında şöyle konuştu:

“Üstelik bu kararın altında imzası bulunan kişinin de bir kadın olması durumun daha vahim bir hâl aldığını gözler önüne sermektedir. Ortaçağcı zihniyet bilim yuvaları olan üniversiteleri işgal etmiş ve üniversitelerde kadınların dekoltelerine karışır olmuştur.”

İşte o yazı: