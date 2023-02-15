Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği'nden uzaktan eğitim tepkisi: ‘Akıl almaz bir karar’
Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği İzmir Şube Başkanı Özgün Utku, uzaktan eğitime geçilmesi kararına tepki gösterdi. Utku, “Depremzedeler kamu misafirhanelerine, dinlenme tesislerine, şu an neredeyse tamamı boş otellere yerleştirilebilir" dedi.
Depremin ardından üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesi kararına tepki gösteren Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği (YKKED) İzmir Şube Başkanı Özgün Utku, “Dünyada bilim, teknoloji koşar adım ilerlerken bu akıl almaz bir karardır” dedi.
Eğitime ara verilmesinin genç nesil açısından geri dönülemez hasarlara yol açacağını belirten Utku,“Depremzedeler kamu misafirhanelerine, dinlenme tesislerine, şu an neredeyse tamamı boş otellere yerleştirilebilir. Korona nedeniyle neredeyse iki yıl uzaktan eğitim yapılmıştı. Bir yıl kadar yüzyüze eğitimden sonra yeniden uzaktan eğitime dönmenin, üstelik başka seçenekler de varken mantıkla açıklanabilir bir yanı yoktur” ifadelerini kullandı.
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